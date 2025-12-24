Saltillo fortalece políticas para personas con discapacidad en el primer año de gobierno de Javier Díaz

Durante el primer año de su administración, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, impulsó una serie de acciones, programas y políticas públicas enfocadas en la inclusión de personas con discapacidad, con resultados que han sido reconocidos a nivel nacional.

El edil recordó que, junto a su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, recibió en la Ciudad de México la Medalla “Gilberto Rincón Gallardo Teletón 2025”, otorgada por la Fundación Teletón, distinción que reconoce al municipio como promotor de la inclusión de personas con alguna discapacidad.

“Este reconocimiento nos brinda una gran satisfacción, pero también el compromiso de seguir mejorando para brindar más oportunidades a las personas con discapacidad”, expresó Javier Díaz.