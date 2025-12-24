Saltillo fortalece políticas para personas con discapacidad en el primer año de gobierno de Javier Díaz

Saltillo
/ 24 diciembre 2025
    Saltillo fortalece políticas para personas con discapacidad en el primer año de gobierno de Javier Díaz
    El Gobierno Municipal realizó un donativo de 800 mil pesos a la Fundación Teletón, entregado en el CRIT Coahuila, en apoyo a la rehabilitación de niñas y niños con discapacidad. FOTO: CORTESÍA

El municipio fue reconocido con la Medalla “Gilberto Rincón Gallardo Teletón 2025” por impulsar programas de inclusión, empleo y accesibilidad urbana

Durante el primer año de su administración, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, impulsó una serie de acciones, programas y políticas públicas enfocadas en la inclusión de personas con discapacidad, con resultados que han sido reconocidos a nivel nacional.

El edil recordó que, junto a su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, recibió en la Ciudad de México la Medalla “Gilberto Rincón Gallardo Teletón 2025”, otorgada por la Fundación Teletón, distinción que reconoce al municipio como promotor de la inclusión de personas con alguna discapacidad.

“Este reconocimiento nos brinda una gran satisfacción, pero también el compromiso de seguir mejorando para brindar más oportunidades a las personas con discapacidad”, expresó Javier Díaz.

$!La Medalla “Gilberto Rincón Gallardo Teletón 2025” fue otorgada al municipio de Saltillo por la Fundación Teletón, en reconocimiento a las acciones y políticas públicas impulsadas a favor de la inclusión.
La Medalla “Gilberto Rincón Gallardo Teletón 2025” fue otorgada al municipio de Saltillo por la Fundación Teletón, en reconocimiento a las acciones y políticas públicas impulsadas a favor de la inclusión. FOTO: CORTESÍA

Como parte de este esfuerzo, el alcalde destacó la instalación del Consejo Ciudadano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, considerado un paso clave para fortalecer los derechos, la participación social y el bienestar de este sector de la población.

A través del DIF Saltillo, se puso en marcha el programa Ponte las Pilas, con el que se logró la vinculación de 78 personas con discapacidad con 13 empresas, de las cuales 23 ya se encuentran laborando de manera formal. A la par, se desarrolló el taller EMPODERA, diseñado para fortalecer competencias y habilidades personales, familiares y sociales de las y los participantes.

En materia de infraestructura y movilidad, la administración municipal promovió la accesibilidad en espacios urbanos y recreativos, como parte de una visión de movilidad urbana sustentable y justicia social. Asimismo, se capacitó a 289 aspirantes a operadores de taxi y transporte urbano, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y el Instituto Municipal de Transporte.

$!Con el taller EMPODERA, personas con discapacidad fortalecieron sus habilidades y competencias para su desarrollo personal, familiar y social.
Con el taller EMPODERA, personas con discapacidad fortalecieron sus habilidades y competencias para su desarrollo personal, familiar y social. FOTO: CORTESÍA

Finalmente, Javier Díaz subrayó el donativo de 800 mil pesos realizado en octubre a la Fundación Teletón, entregado en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) Coahuila, como una muestra del compromiso del municipio con la inclusión y el bienestar de la niñez con discapacidad.

“Este apoyo refleja la solidaridad del municipio con los programas de rehabilitación que mejoran la calidad de vida de niñas y niños con discapacidad”, puntualizó.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

