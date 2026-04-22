Saltillo: proponen 39 mdp para proyecto ejecutivo de Forum en Expo Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 abril 2026
    Saltillo: proponen 39 mdp para proyecto ejecutivo de Forum en Expo Coahuila
    Se espera que cuente con espacio hasta para 12 mil asistentes. ESPECIAL

La propuesta más barata la realizó Constructora Casteldefels, misma que realizó el proyecto ejecutivo de Expo Coahuila el año pasado

Al menos 39 millones de pesos fueron propuestos por tres empresas diferentes para realizar el proyecto ejecutivo del nuevo Forum que se construirá en Expo Coahuila de Saltillo.

La tarde de este miércoles se celebró en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) la apertura de proposiciones económicas y técnicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-acuden-tres-empresas-para-hacer-proyecto-ejecutivo-de-nuevo-forum-de-expo-coahuila-HC20113466

En ella se registraron las tres empresas que acudieron con anterioridad a la Junta de Aclaraciones: Triturados Castaños, S.A. de C.V. que propuso 39 millones 515 mil 613 pesos así como Jorge Armando Coronado Pérez que propuso 39 millones 460 mil 911 pesos. Ambas empresas tienen sede en Monclova de acuerdo al Padrón de Proveedores de Coahuila

La proyección más barata la hizo Constructora Casteldefels, S.A.. de C.V. con 39 millones 370 mil 490 pesos. Esta empresa realizó el proyecto ejecutivo de Expo Coahuila luego de ganar la correspondiente licitación en agosto del año pasado.

Las tres empresas propusieron 300 días para el periodo de ejecución, a pesar de que la licitación contemplaba solo 242 días naturales, con la intención de que quedara terminado a final de año.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/nuevo-centro-de-convenciones-y-conciertos-de-saltillo-forum-en-recinto-ferial-debe-construirse-este-ano-FE19846535

Aunque aún no se definen las especificaciones técnicas del nuevo Forum, durante la presentación de Expo Coahuila en octubre del año pasado se anunció que tendrá entre 6 mil y 12 mil asistentes.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas también expuso que será techado y multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos, eventos deportivos y culturales

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Licitaciones
obras públicas
Feria de Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Madres buscadoras utilizaron elementos del futbol en la convocatoria para exigir justicia y mantener vigente la lucha por sus familiares desaparecidos.

Coahuila: ‘Las madres buscando también están goleando’; marcha del 10 de mayo llama a la solidaridad de la afición
Desde el Estado, se impulsa la extracción de gas natural como parte de una estrategia energética y económica en la entidad.

El estado tiene todas las condiciones para arrancar el Proyecto Gas Coahuila, afirma Manolo Jiménez
La revisión no se limitará a notarios, sino que incluirá a otros funcionarios y particulares, adelantó el mandatario estatal.

Sentencia Manolo Jiménez: habrá mano dura contra notarios corruptos en Coahuila
El IEC afirma que en Coahuila prevalece un ambiente de tranquilidad para el próximo proceso electoral.

Arrancarán este sábado las inscripciones para candidatos a diputados en Coahuila
Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo

Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo
El gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a la población a asistir.

Manolo Jiménez Salinas invita a disfrutar de la FILC 2026 en Arteaga, Coahuila
Escudo de las Américas y de Chihuahua

Escudo de las Américas y de Chihuahua
Ahuyenta turistas

Ahuyenta turistas