Saltillo: proponen 39 mdp para proyecto ejecutivo de Forum en Expo Coahuila

Al menos 39 millones de pesos fueron propuestos por tres empresas diferentes para realizar el proyecto ejecutivo del nuevo Forum que se construirá en Expo Coahuila de Saltillo. La tarde de este miércoles se celebró en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) la apertura de proposiciones económicas y técnicas.

En ella se registraron las tres empresas que acudieron con anterioridad a la Junta de Aclaraciones: Triturados Castaños, S.A. de C.V. que propuso 39 millones 515 mil 613 pesos así como Jorge Armando Coronado Pérez que propuso 39 millones 460 mil 911 pesos. Ambas empresas tienen sede en Monclova de acuerdo al Padrón de Proveedores de Coahuila La proyección más barata la hizo Constructora Casteldefels, S.A.. de C.V. con 39 millones 370 mil 490 pesos. Esta empresa realizó el proyecto ejecutivo de Expo Coahuila luego de ganar la correspondiente licitación en agosto del año pasado. Las tres empresas propusieron 300 días para el periodo de ejecución, a pesar de que la licitación contemplaba solo 242 días naturales, con la intención de que quedara terminado a final de año.

Aunque aún no se definen las especificaciones técnicas del nuevo Forum, durante la presentación de Expo Coahuila en octubre del año pasado se anunció que tendrá entre 6 mil y 12 mil asistentes. El gobernador Manolo Jiménez Salinas también expuso que será techado y multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos, eventos deportivos y culturales

Publicidad