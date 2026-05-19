Saltillo: Convulsiona, cae sobre avenida y se golpea el rostro

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, cuando testigos observaron que el hombre comenzó a convulsionar y se desplomó sobre la banqueta, por lo que dieron aviso al sistema estatal de emergencias 911 para solicitar una ambulancia.

Luego de presentar un cuadro convulsivo, un hombre cayó al piso y se lesionó el rostro mientras caminaba sobre la avenida 20, en Saltillo , lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Personal de la Secretaría de Salud acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a Juan Leonardo, de 61 años, quien permanecía consciente al momento de ser valorado por los paramédicos.

Los socorristas le realizaron curaciones debido a una excoriación —lesión— en el pómulo izquierdo; además, detectaron varios golpes en la cabeza que aparentemente correspondían a caídas sufridas con anterioridad.

Personas que se encontraban en la zona auxiliaron al hombre mientras llegaban los paramédicos, quienes permanecieron varios minutos revisando su estado de salud sobre la banqueta.

A pesar de las lesiones, Juan Leonardo se negó a ser trasladado a un hospital, por lo que únicamente recibió atención en el lugar. Tras ser atendido, el hombre agradeció el apoyo brindado por los paramédicos y comentó que regresaría a su domicilio para descansar.