Saltillo: Convulsiona, cae sobre avenida y se golpea el rostro
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El hombre sufrió golpes en el rostro y la cabeza tras desplomarse mientras caminaba sobre la avenida 20
Luego de presentar un cuadro convulsivo, un hombre cayó al piso y se lesionó el rostro mientras caminaba sobre la avenida 20, en Saltillo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.
Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, cuando testigos observaron que el hombre comenzó a convulsionar y se desplomó sobre la banqueta, por lo que dieron aviso al sistema estatal de emergencias 911 para solicitar una ambulancia.
Personal de la Secretaría de Salud acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a Juan Leonardo, de 61 años, quien permanecía consciente al momento de ser valorado por los paramédicos.
Los socorristas le realizaron curaciones debido a una excoriación —lesión— en el pómulo izquierdo; además, detectaron varios golpes en la cabeza que aparentemente correspondían a caídas sufridas con anterioridad.
Personas que se encontraban en la zona auxiliaron al hombre mientras llegaban los paramédicos, quienes permanecieron varios minutos revisando su estado de salud sobre la banqueta.
A pesar de las lesiones, Juan Leonardo se negó a ser trasladado a un hospital, por lo que únicamente recibió atención en el lugar. Tras ser atendido, el hombre agradeció el apoyo brindado por los paramédicos y comentó que regresaría a su domicilio para descansar.