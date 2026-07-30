Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos

En Saltillo, la intolerancia parece ir al alza, luego que se incrementara el porcentaje de personas que reportan haber tenido conflictos con desconocidos en la vía pública, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). La ENSU, elaborada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mide la percepción sobre seguridad en las principales ciudades del país. Además, recopila información sobre diversas problemáticas que enfrentan los ciudadanos en su vida cotidiana, desde el desempeño de las autoridades hasta la convivencia con su entorno.

De acuerdo con los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, en Saltillo alrededor de 205 mil personas mayores de 18 años reportaron haber tenido algún conflicto o enfrentamiento durante los tres meses previos al levantamiento de la encuesta.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de... pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Del total de personas que manifestaron haber vivido esta situación, el 79.1 por ciento señaló que el conflicto fue con vecinos; el 43.6 por ciento indicó que ocurrió con desconocidos en la calle, mientras que sólo el siete por ciento dijo haber tenido problemas con autoridades.

La ENSU muestra que los conflictos con vecinos disminuyeron ligeramente respecto al mismo trimestre de 2025, cuando el 84.8 por ciento de los encuestados que reportaron conflictos señaló que éstos fueron con personas de su colonia. En contraste, los enfrentamientos con desconocidos en la vía pública registraron un incremento importante. Mientras que en el segundo trimestre de 2025 el 30.1 por ciento de los encuestados reportó este tipo de conflictos, en 2026 la cifra ascendió a 43.6 por ciento, lo que representa un aumento de 13.5 puntos porcentuales.

En cuanto a los conflictos con autoridades, la variación fue mínima, al pasar de 6.8 por ciento en el segundo trimestre de 2025 a siete por ciento en el mismo periodo de este año.

A nivel estatal, Saltillo es la ciudad de Coahuila con la mayor proporción de personas que reportaron conflictos con desconocidos en la calle. En Torreón, este indicador se ubicó en 32.6 por ciento; en La Laguna alcanzó 28.9 por ciento, mientras que en Piedras Negras el resultado no fue estadísticamente significativo, por lo que el INEGI no estimó un porcentaje. La encuesta también muestra que Saltillo se encuentra por encima del promedio nacional en este indicador. Mientras que a nivel nacional el 35.3 por ciento de la población reportó haber tenido conflictos con desconocidos en la vía pública, en la capital de Coahuila la proporción fue de 43.6 por ciento.