En Saltillo, mejoran indicadores de personas que son testigos de incivilidades

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    En Saltillo, mejoran indicadores de personas que son testigos de incivilidades
    El consumo de alcohol en la vía pública bajó casi seis puntos porcentuales en el último año. Especial

Si bien se ve menos consumo de alcohol, drogas, así como vandalismo y robos, aumenta marginalmente la escucha de disparos de arma de fuego

En Saltillo, la frecuencia con la que los habitantes atestiguan incivilidades disminuyó, a excepción de escuchar detonaciones de arma de fuego, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

La encuesta, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza de manera trimestral en las ciudades más pobladas del país, además de medir la percepción de seguridad, recopila información sobre la presencia de conductas consideradas incivilidades, como consumo de alcohol y drogas en la vía pública, vandalismo, robos, asaltos y disparos frecuentes de armas de fuego.

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De acuerdo con los resultados correspondientes al periodo de abril a junio de este año, el porcentaje de personas que afirmó escuchar disparos de arma de fuego en su colonia pasó de 4.1 a 6.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En contraste, el resto de los indicadores mostró una mejoría. La percepción sobre consumo de alcohol en la vía pública disminuyó de 58.1 a 52.2 por ciento; el vandalismo pasó de 42.3 a 37.6 por ciento; los robos y asaltos descendieron de 39.1 a 32 por ciento, mientras que el consumo o venta de drogas bajó de 27.8 a 21.2 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-el-estado-mas-seguro-del-pais-GF22419843

En comparación con otras ciudades de Coahuila, Torreón continúa con el mayor porcentaje de personas que reportan escuchar disparos de arma de fuego, aunque este indicador disminuyó de 10.5 a 8.4 por ciento. En Piedras Negras también se observó una reducción, al pasar de 4.2 a 3.5 por ciento.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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