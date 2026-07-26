En Saltillo, mejoran indicadores de personas que son testigos de incivilidades
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Si bien se ve menos consumo de alcohol, drogas, así como vandalismo y robos, aumenta marginalmente la escucha de disparos de arma de fuego
En Saltillo, la frecuencia con la que los habitantes atestiguan incivilidades disminuyó, a excepción de escuchar detonaciones de arma de fuego, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.
La encuesta, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza de manera trimestral en las ciudades más pobladas del país, además de medir la percepción de seguridad, recopila información sobre la presencia de conductas consideradas incivilidades, como consumo de alcohol y drogas en la vía pública, vandalismo, robos, asaltos y disparos frecuentes de armas de fuego.
De acuerdo con los resultados correspondientes al periodo de abril a junio de este año, el porcentaje de personas que afirmó escuchar disparos de arma de fuego en su colonia pasó de 4.1 a 6.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026
🚺 65.6%
🚹 52.6%
Las ciudades con mayor percepción de... pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr
En contraste, el resto de los indicadores mostró una mejoría. La percepción sobre consumo de alcohol en la vía pública disminuyó de 58.1 a 52.2 por ciento; el vandalismo pasó de 42.3 a 37.6 por ciento; los robos y asaltos descendieron de 39.1 a 32 por ciento, mientras que el consumo o venta de drogas bajó de 27.8 a 21.2 por ciento.
En comparación con otras ciudades de Coahuila, Torreón continúa con el mayor porcentaje de personas que reportan escuchar disparos de arma de fuego, aunque este indicador disminuyó de 10.5 a 8.4 por ciento. En Piedras Negras también se observó una reducción, al pasar de 4.2 a 3.5 por ciento.