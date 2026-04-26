Ubican a Saltillo entre las policías más confiables del país

De acuerdo con el edil, la corporación municipal se ubica en el segundo lugar del país en percepción de confianza por parte de la ciudadanía, lo que refleja el trabajo en materia de seguridad en la capital coahuilense.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, destacó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que colocan a Saltillo como una de las ciudades con mayor confianza en su policía a nivel nacional.

“Salió ahora la encuesta del ENSU; somos la segunda policía más efectiva y la segunda más confiable del país, y vamos a seguir trabajando en eso”.

Aseguró que estos resultados representan un avance, pero también un compromiso para mantener y fortalecer las estrategias de seguridad en el municipio.

“Los resultados del ENSU lo que nos dicen es: hay que seguir trabajando. Hay que seguir haciendo lo que nos toca lo que nos corresponde como ayuntamiento”, agregó.

Durante su mensaje, destacó la coordinación con instancias estatales y federales, como el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, como parte de las acciones para preservar la seguridad.

“Afortunadamente en Saltillo podemos realizar diferentes tipos de actividades al aire libre en los espacios públicos, tomando las calles como cada domingo”, afirmó.

Finalmente, señaló que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará con acciones de proximidad social para fortalecer la confianza entre la población.