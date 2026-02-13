Se atraviesa y provoca fuerte colisión al poniente de Saltillo; presuntamente ebria
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El acompañante de la conductora resultó lesionado y fue atendido en el lugar; una mujer y una menor presentaron golpes leves sin traslado hospitalario
Una mujer en presunto estado de ebriedad fue señalada como responsable de un accidente vial ocurrido al incorporarse sin precaución al periférico, procedente de la colonia Saltillo 2000, dejando como saldo una persona lesionada y daños materiales.
El percance se registró cuando Janeth ¨N¨, de 41 años, salía del bulevar Javier García Villareal e intentó integrarse al periférico Luis Echeverría Álvarez. En la maniobra, presuntamente no respetó el derecho de paso e impactó una camioneta que circulaba sobre la vía principal.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: dos accidentes casi simultáneos sacuden V. Carranza
Tras el choque, el acompañante de la presunta responsable resultó lesionado, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al sitio. El joven fue valorado en el lugar y presentaba aliento alcohólico.
La unidad afectada fue una Ford F-150 conducida por Guillermo ¨N¨, de 32 años, quien viajaba acompañado de una mujer y una niña de cuatro años. Los ocupantes presentaron golpes menores y no fue necesario su traslado a un hospital; permanecieron en el lugar para rendir su declaración ante las autoridades.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho y realizar el peritaje correspondiente. En el sitio fue detenida Janeth Aguirre Llanas, quien además presentaba aliento alcohólico.
La conductora fue puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal en las próximas horas.