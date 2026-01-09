Saltillo: Delimitan carriles en bulevar Musa de León y rehabilitan espacios públicos

Saltillo
/ 9 enero 2026
    Saltillo: Delimitan carriles en bulevar Musa de León y rehabilitan espacios públicos
    La delimitación de carriles agiliza el flujo vehicular y disminuye congestionamientos y tiempos de traslado. FOTO: CORTESÍA

La correcta señalización vial busca ordenar la circulación y reducir maniobras riesgosas

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el objetivo de mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y ordenar la circulación vehicular, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevan a cabo acciones de delimitación de carriles centrales en los principales bulevares de la ciudad.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabaja de manera permanente para que las vialidades cuenten con carriles claramente definidos, lo que permite eliminar maniobras riesgosas, invasiones de carril y conflictos entre los distintos tipos de transporte.

Como parte de estas acciones, el Gobierno de Saltillo realizó trabajos de delimitación en los carriles centrales del bulevar José Musa de León, en ambos sentidos de circulación, en el tramo comprendido entre los bulevares Pedro Figueroa y la carretera a Los Valdez.

El alcalde Javier Díaz González destacó que una correcta delimitación de carriles agiliza el flujo vehicular, ayuda a prevenir congestionamientos y reduce los tiempos de traslado, lo que se traduce en un beneficio directo para miles de conductores que diariamente transitan por estas vialidades.

$!Las acciones se implementan de manera permanente en diversos bulevares y vialidades estratégicas de la ciudad.
Las acciones se implementan de manera permanente en diversos bulevares y vialidades estratégicas de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Informó que estas labores se llevan a cabo de manera permanente en bulevares como Fundadores, Francisco Coss, Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, Luis Donaldo Colosio, Nazario S. Ortiz Garza, Antonio Cárdenas y Jesús Valdés Sánchez, así como en el periférico Luis Echeverría Álvarez y las calzadas Antonio Cárdenas y Francisco I. Madero, entre otras.

Como parte de una política integral de cuidado del medio ambiente y uso eficiente del agua, el Gobierno Municipal también realiza el riego de camellones centrales y arbolado de las principales avenidas con agua tratada, lo que permite preservar las áreas verdes incluso en periodos de sequía. En este sentido, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, entre el bulevar Felipe J. Mery y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Además, en atención a solicitudes ciudadanas realizadas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, cuadrillas de “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza y deshierbe en áreas verdes y plazas públicas del fraccionamiento Las Brisas Poniente y en la colonia Puerta del Sol.

Finalmente, en favor de la niñez y las familias, el Ayuntamiento inició trabajos de rehabilitación y limpieza de los juegos infantiles en la Alameda Zaragoza, con el objetivo de brindar espacios seguros, dignos y funcionales, y consolidar este parque como un punto emblemático de convivencia y esparcimiento para las y los saltillenses.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

