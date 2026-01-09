Saltillo: Delimitan carriles en bulevar Musa de León y rehabilitan espacios públicos

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el objetivo de mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y ordenar la circulación vehicular, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevan a cabo acciones de delimitación de carriles centrales en los principales bulevares de la ciudad.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabaja de manera permanente para que las vialidades cuenten con carriles claramente definidos, lo que permite eliminar maniobras riesgosas, invasiones de carril y conflictos entre los distintos tipos de transporte.

Como parte de estas acciones, el Gobierno de Saltillo realizó trabajos de delimitación en los carriles centrales del bulevar José Musa de León, en ambos sentidos de circulación, en el tramo comprendido entre los bulevares Pedro Figueroa y la carretera a Los Valdez.

El alcalde Javier Díaz González destacó que una correcta delimitación de carriles agiliza el flujo vehicular, ayuda a prevenir congestionamientos y reduce los tiempos de traslado, lo que se traduce en un beneficio directo para miles de conductores que diariamente transitan por estas vialidades.