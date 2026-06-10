Saltillo: denuncian vecinos cristalazos y robos a vehículos en colonias del poniente

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    Saltillo: denuncian vecinos cristalazos y robos a vehículos en colonias del poniente
    Las imágenes compartidas por afectados muestran daños en los cristales de vehículos estacionados en colonias del poniente de Saltillo. REDES SOCIALES

Habitantes de sectores como Del Valle, Valle de las Flores, Valle Escondido y Universo piden mayor vigilancia y atención de las autoridades ante daños reportados durante las noches y madrugadas

Vecinos de colonias ubicadas al poniente de Saltillo denunciaron una serie de daños y robos a vehículos estacionados en la vía pública, situación que, aseguran, se ha presentado durante los últimos meses en sectores como Del Valle, Valle de las Flores, Valle Escondido y Universo.

De acuerdo con reportes ciudadanos recibidos por VANGUARDIA, los hechos ocurren principalmente durante la noche y la madrugada, cuando personas desconocidas presuntamente rompen cristales de automóviles para sustraer objetos del interior o incluso algunas de sus piezas.

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Una de las afectadas señaló que la problemática ha generado preocupación entre habitantes de la zona, quienes afirman que este tipo de incidentes no era común en años anteriores y que cada vez son más frecuentes los reportes entre vecinos.

A través de una publicación difundida en redes sociales, una residente aseguró que personas desconocidas dañaron su vehículo y sustrajeron pertenencias de su interior. En el mismo mensaje explicó que decidió hacer pública la denuncia para solicitar apoyo de la ciudadanía y tratar de identificar a la persona presuntamente involucrada.

La mujer también afirmó que vecinos del sector cuentan con cámaras de vigilancia que habrían captado a quien aparece relacionado con los hechos. Asimismo, pidió a habitantes de colonias como Del Valle, Valle de las Flores y sectores cercanos que se pusieran en contacto con ella en caso de haber sufrido afectaciones similares.

Otra vecina relató que ha buscado atención de autoridades municipales para exponer la situación; sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha obtenido respuesta favorable.

De acuerdo con los testimonios recabados por este medio, habitantes de Valle de las Flores consideran que un predio particular ubicado junto a una zona de cerro cercana a la colonia es utilizado frecuentemente como punto de paso o resguardo por personas que presuntamente participan en estos hechos.

Los residentes señalaron que, según lo observado a través de cámaras de vigilancia, algunas personas ingresan a dicho terreno y posteriormente atraviesan hacia otros sectores, lo que dificulta su localización cuando son perseguidos por vecinos o cuando se solicita apoyo policial.

$!Luego de haber dado el cristalazo al vehículo, uno de los sujetos involucrados procedió a robar la batería del mismo.
Luego de haber dado el cristalazo al vehículo, uno de los sujetos involucrados procedió a robar la batería del mismo. CORTESÍA

Ante ello, solicitaron que las autoridades municipales analicen la posibilidad de requerir al propietario que cerque o bardee el predio para impedir su uso como ruta de escape o escondite.

Los habitantes también pidieron reforzar los rondines de vigilancia, mejorar los tiempos de respuesta ante reportes y fortalecer la presencia policial en las colonias del poniente de la ciudad.

“Queremos sentirnos seguros y proteger lo que con esfuerzo hemos adquirido”, expresaron vecinos consultados, quienes solicitaron que las corporaciones de seguridad y las autoridades municipales brinden mayor atención a esta problemática para evitar que continúen los daños a vehículos y otros hechos delictivos en la zona.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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