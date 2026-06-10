Saltillo: Busca Arturo padrinos para enfrentar los días en que el clima le impide trabajar

Arturo Morales Herrera, el hombre que nació sin brazos y vende dulces en las calles de Saltillo, está en busca de uno ovarios padrinos que lo apoyen con una cantidad mensual, la cual le permita hacer un ahorro para cuando llegue el invierno y sus lluvias. Sucede que esos días en los que hace frío, pero que además llueve, Arturo no puede salir, se queda encerado en casa ante el temor de un resbalón y una caída que le vaya a costar lavida.

“Hace frio y no puedo salir, por el hecho de que llueva y me caiga. El problema no es tanto el frio, es la lluvia. Con el frío nomás me empalmo de chaquetas, suéteres, no hay problema, siempre y cuando no llueva puedo salir a trabajar, el problema es cuando llueve que hace frio, porque el agua ya sabes que se convierte en hielo, y donde me resbale ahí quedó Arturo. No me quiero arriesgar”, dice. Solo que si Arturo no trabaja no saca dinero para sostener ni su alimentación. “Y lo que quiero es juntar dinero para cuando hay frio con lluvia, cuando esté lloviendo, cayendo aguanieve, evitar salir, tener un dinero en mi cuenta y poder agarrar de ahí paracomida”. Arturo, originario de Monterrey, recuerda que llegó a Saltillo hace 16 años y empezó a trabajar como voceador de VANGUARDIA y de otros periódicos. “La gente de VANGUARDIA creyó en mí, me echó la mano, me tuvo mucha confianza, porque no liquidaba a diario como los demás voceadores, eso fue lo que me ayudó para quedarme aquí”.

Luego se puso a vender bolsas para basura, papel higiénico y sanitario en los mercados rodantes de la ciudad. “Gracias a Dios no he batallado, la gente me ha apoyado, me ha comprado cacahuates, mazapanes, pero el tiempo no pasa en balde. Ya estuve enfermo, me salieron tres úlceras en el píe izquierdo”, recuerda.

Arturo, 53 años, carece de Seguro Social y cuando se enferma, Arturo es hipertenso y propenso a padecer diabetes, consulta en las Farmacias Similares o en el Hospital Generalde Saltillo. Con lo que saca de vender sus cacahuates japoneses en el crucero de Humberto Cid González y Echeverría, la entrada de Mirasierra o dulces en las calles del centro de la ciudad, apenas y saca para mantenerse. Por eso es que anda en busca de uno o varios patrocinadores que le ayuden con algún dinero, hacer un fondo de ahorro y con eso sobrevivir en los tiempos de frio o de aguas. “Una persona que me eche la mano mensualmente, de su propia voluntad, durante el tiempo que él decida y la cantidad que él decida”, exhorta. ¿Deseas ayudar a Arturo? llama al 844 5851962 o deposita a la tarjeta 4152314482196378 de Banorte

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