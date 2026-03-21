Saltillo: Derramadero reúne sabores en Festival Gastronómico Rural

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Saltillo: Derramadero reúne sabores en Festival Gastronómico Rural
    Díaz González agradeció la hospitalidad de los habitantes del campo de Saltillo y reconoció que son gente trabajadora y orgullosa de sus tradiciones gastronómicas.

Comunidades ejidales presentaron platillos de cuaresma en la segunda edición del evento; el festival fue encabezado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González

El ejido Derramadero, de Saltillo, fue sede del Segundo Festival Gastronómico Rural, donde habitantes de distintas comunidades participaron con la preparación de platillos tradicionales de cuaresma.

En el evento tomaron parte 10 equipos provenientes de ejidos como Chapula, Zacatera, Buñuelos, Hedionda Grande, San Juan de la Vaquería, San Francisco del Ejido y el propio Derramadero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-aumentar-estancia-por-copa-del-mundo-duplicaria-ingresos-turisticos-en-hoteles-CL19654897

Durante la jornada se ofrecieron alimentos típicos de la temporada, entre ellos pescado, pipián, nopales, chicales, lampreados y capirotada, además de aguas frescas.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de actividades permiten visibilizar las tradiciones de las comunidades rurales, además de impulsar el desarrollo del campo y promover el turismo en la zona.

“Hoy venimos a disfrutar de la gastronomía y a reconocer algo mucho más grande: la identidad, la historia y el esfuerzo de las comunidades rurales. Con este festival se demuestra que en Saltillo se impulsa el desarrollo del campo, el turismo y la economía local”, comentó.

Como parte del festival, se realizó un concurso entre los equipos participantes, con premiación para los tres primeros lugares, además de la entrega de kits a los concursantes.

$!Se evaluaron puntos como salsa y presentación. A demás, participaron equipos provenientes de ejidos como Zacatera, Buñuelos, Hedionda Grande.
Se evaluaron puntos como salsa y presentación. A demás, participaron equipos provenientes de ejidos como Zacatera, Buñuelos, Hedionda Grande. CORTESÍA

Asimismo, se otorgaron menciones honoríficas en categorías como mejor salsa, mejor tortilla, uso de utensilios tradicionales, presentación de platillo, uso de ingredientes de la región, tradición, decoración del stand y creatividad. El jurado estuvo integrado por Ivonne Mónica Orozco Matus, José Ignacio Carrillo Aguirre y Jesús Loredo González.

El titular de la dirección de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, destacó el respaldo a las comunidades del campo tanto por el Gobierno del Estado, como del propio municipio. Mientras que Lydia María González, titular de la dirección de Turismo, reconoció la participación de los equipos e invitó a las familias a visitar los ejidos durante esta temporada.

En representación de los participantes, Laura Rosalía Gómez Sánchez agradeció el espacio para promover la gastronomía rural, fortalecer las tradiciones ejidales e impulsar el desarrollo al campo de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
Comida
Cuaresma

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se la robaron

Se la robaron
NosotrAs: Crear el cine que nos pertenece

NosotrAs: Crear el cine que nos pertenece
true

Cómo ser una AC en México y no morir en el intento, a menos que seas del círculo del expresidente
true

POLITICÓN: Urge ponerle un freno al transporte ante los constantes accidentes
El consumo de alcohol en la calle es la principal falta cívica que se comete, de acuerdo con el Inegi.

Lidera Coahuila por falta de civismo: se aplican más de 80 mil multas en un año
Paramédicos atendieron al niño que resultó con lesiones.

Niño sale corriendo y lo atropellan, en el bulevar Eulalio Gutiérrez de Saltillo
Las competencias han fortalecido su aprendizaje, carácter y desarrollo personal, además del orgullo de su familia.

El saltillense Gilberto Ledezma representará a México en torneo internacional de matemáticas en Perú
El Congreso mexicano ha aprobado la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030.

ARHCOS realiza en Saltillo el foro de Análisis sobre la Reducción de la Jornada Laboral