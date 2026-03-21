Saltillo: Derramadero reúne sabores en Festival Gastronómico Rural

El ejido Derramadero, de Saltillo, fue sede del Segundo Festival Gastronómico Rural, donde habitantes de distintas comunidades participaron con la preparación de platillos tradicionales de cuaresma. En el evento tomaron parte 10 equipos provenientes de ejidos como Chapula, Zacatera, Buñuelos, Hedionda Grande, San Juan de la Vaquería, San Francisco del Ejido y el propio Derramadero.

Durante la jornada se ofrecieron alimentos típicos de la temporada, entre ellos pescado, pipián, nopales, chicales, lampreados y capirotada, además de aguas frescas. El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de actividades permiten visibilizar las tradiciones de las comunidades rurales, además de impulsar el desarrollo del campo y promover el turismo en la zona. “Hoy venimos a disfrutar de la gastronomía y a reconocer algo mucho más grande: la identidad, la historia y el esfuerzo de las comunidades rurales. Con este festival se demuestra que en Saltillo se impulsa el desarrollo del campo, el turismo y la economía local”, comentó. Como parte del festival, se realizó un concurso entre los equipos participantes, con premiación para los tres primeros lugares, además de la entrega de kits a los concursantes.

Asimismo, se otorgaron menciones honoríficas en categorías como mejor salsa, mejor tortilla, uso de utensilios tradicionales, presentación de platillo, uso de ingredientes de la región, tradición, decoración del stand y creatividad. El jurado estuvo integrado por Ivonne Mónica Orozco Matus, José Ignacio Carrillo Aguirre y Jesús Loredo González. El titular de la dirección de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, destacó el respaldo a las comunidades del campo tanto por el Gobierno del Estado, como del propio municipio. Mientras que Lydia María González, titular de la dirección de Turismo, reconoció la participación de los equipos e invitó a las familias a visitar los ejidos durante esta temporada. En representación de los participantes, Laura Rosalía Gómez Sánchez agradeció el espacio para promover la gastronomía rural, fortalecer las tradiciones ejidales e impulsar el desarrollo al campo de Saltillo.

Publicidad