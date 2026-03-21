Saltillo: aumentar estancia por Copa del Mundo duplicaría ingresos turísticos en hoteles

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Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Saltillo: aumentar estancia por Copa del Mundo duplicaría ingresos turísticos en hoteles
    Enrique López, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV). HOMERO SÁNCHEZ

La cadena de valor local busca incrementar el promedio de pernocta de los visitantes mediante paquetes integrales y presencia en Monterrey

Aumentar el tiempo de estancia de los visitantes a la Copa del Mundo puede significar el doble de ingresos que regularmente tiene la industria hotelera de Saltillo.

Enrique López, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV) de Saltillo, que actualmente se estima que el promedio de estancia de los visitantes en la ciudad es de 2.5 a 3 noches, por lo que la estrategia de la OCV se centra en alargar este periodo mediante la oferta de atractivos turísticos locales.

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Para lograr este incremento, comentó a VANGUARDIA que se instalará un módulo en el “Fan Fest” de Monterrey durante los días de la competencia para promover a restaurantes, hoteles, viñedos y museos.

A través de este espacio se pretende cerrar paquetes de manera directa con los visitantes que se encuentren en la vecina ciudad para que se trasladen a Saltillo y aumenten su número de pernoctas.

“Creemos que eso va a ser algo que nos va a ayudar a incrementar la cantidad de noches en la ciudad”, expuso.

López expuso que debido al incremento en las tarifas de los hoteles en Monterrey, Saltillo ha comenzado a registrar reservaciones por desplazamiento, tanto de personas que vienen propiamente al mundial como de visitantes regulares.

En cuanto al impacto económico, se estima que si se logra alargar la estancia de los visitantes, la derrama económica mensual podría incrementarse de manera significativa solo por concepto de hospedaje.

Tomando como base las 4 mil habitaciones disponibles, se calcula que al menos el 35 por ciento de estas podrían ocuparse por motivos relacionados con la Copa del Mundo.

La meta final de los organismos turísticos es duplicar los ingresos habituales de la ciudad, los cuales rondan los 100 millones de pesos mensuales en temporadas de ocupación media y media alta.

CREER EN EL POTENCIAL LOCAL

“El reto más grande considero que es eso, creérsela. Tomarlo como una oportunidad para que Saltillo pueda ser conocido a nivel mundial”, afirmó Enrique López.

El directivo recordó que este tipo de eventos pueden servir como punta de lanza para la atracción de futuros encuentros internacionales, citando como antecedente un evento de la ONU realizado en Monterrey a principios de los años 2000.

López destacó que si la cadena de valor confía en la capacidad estratégica de la ciudad, se podrán atraer más eventos, especialmente si se suma el proyecto del centro de convenciones y el trabajo gubernamental.

Aunado a esto, señaló que es prioritario que las autoridades mantengan los niveles de seguridad que caracterizan a la capital de Coahuila, así como realizar las adecuaciones necesarias en las autopistas de acceso.

“Eso es lo mejor. Entonces, y también las adecuaciones vía nuestras autopistas. Todo eso es un reto importante para que no solamente en el turismo tengan una buena experiencia”, señaló el directivo.

CAPACITAN A CADENA DE VALOR

La OCV, la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila y la Dirección de Turismo de Saltillo, realizaron este martes una capacitación con los integrantes de la cadena de valor y colaboradores de primer contacto con el turista.

El objetivo principal de estas acciones es preparar al personal para recibir el flujo de visitantes que se espera por el evento deportivo, el cual tendrá una sede cercana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

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Además de la capacitación, se trabaja en la consolidación de paquetes con tour operadores para ofrecer experiencias integrales que incluyan alojamiento, alimentos y visitas guiadas a los diversos puntos de interés de la región.

Respecto a la infraestructura, la ciudad cuenta con una disponibilidad de 4 mil habitaciones y tarifas competitivas que se mantienen por debajo de las que ofrece actualmente la zona metropolitana de Monterrey.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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