Saltillo: desfile de mascotas con causa; Fundación Patitas al Rescate te invita a participar
El evento se realizará el 2 de noviembre a las 10:30 horas en el Bosque Urbano, etapa Aviones. No tendrá costo, pero se invita a donar artículos
La Fundación Patitas al Rescate convocó a la comunidad de Saltillo a participar en el Desfile de Mascotas con Causa, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre a las 10:30 horas en el Bosque Urbano, etapa Aviones. La actividad busca promover la empatía hacia los animales y reunir insumos para el mantenimiento del refugio.
La caminata no tendrá costo y estará abierta a todas las personas que deseen asistir acompañadas de sus perros o gatos disfrazados. Durante el recorrido habrá sesión fotográfica y se premiará al disfraz más original.
“Queremos invitar a todas las personas a participar y llevar a su perrito disfrazado. Es una caminata sencilla, sin costo, pero nos ayuda mucho si pueden aportar algún producto de limpieza para el refugio”, comentó una representante de la fundación.
En lugar de inscripción monetaria, la asociación solicita el donativo de artículos de limpieza, como escobas, trapeadores, shampoo para perro, aromatizantes o limpiadores, los cuales serán utilizados en las labores diarias del albergue.
Fundación Patitas al Rescate es una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y adopción responsable de perros y gatos en situación de calle o maltrato. Además de brindar atención médica y alimentación, la asociación promueve campañas de esterilización y actividades de sensibilización sobre el cuidado animal.
“Cada donativo, por pequeño que parezca, representa alimento, medicamentos o limpieza para los espacios donde se recuperan los peluditos. Gracias a la participación ciudadana podemos seguir ayudando”, añadió la vocera.
El desfile forma parte de las acciones con las que la fundación busca mantener su labor activa ante la constante llegada de animales en condiciones críticas. Las personas interesadas pueden acudir directamente al Bosque Urbano o seguir las redes sociales de Fundación Patitas al Rescate para conocer más sobre las formas de apoyar.