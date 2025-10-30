Saltillo: desfile de mascotas con causa; Fundación Patitas al Rescate te invita a participar

La Fundación Patitas al Rescate convocó a la comunidad de Saltillo a participar en el Desfile de Mascotas con Causa, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre a las 10:30 horas en el Bosque Urbano, etapa Aviones. La actividad busca promover la empatía hacia los animales y reunir insumos para el mantenimiento del refugio.

La caminata no tendrá costo y estará abierta a todas las personas que deseen asistir acompañadas de sus perros o gatos disfrazados. Durante el recorrido habrá sesión fotográfica y se premiará al disfraz más original.

“Queremos invitar a todas las personas a participar y llevar a su perrito disfrazado. Es una caminata sencilla, sin costo, pero nos ayuda mucho si pueden aportar algún producto de limpieza para el refugio”, comentó una representante de la fundación.