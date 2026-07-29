Saltillo: Destacan proyectos de la UAAAN en convocatoria nacional de investigación

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    Saltillo: Destacan proyectos de la UAAAN en convocatoria nacional de investigación
    Los dos proyectos de investigadores de la UAAAN fueron aprobados dentro de la Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026. CORTESÍA

Las propuestas seleccionadas abordan la biofortificación agrícola y el desarrollo de matrices alimentarias mediante impresión 3D

El trabajo científico de investigadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en Saltillo, obtuvo reconocimiento nacional con la aprobación de dos proyectos en la Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026, en el capítulo de Ciencia Básica y de Frontera, emitida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Los proyectos fueron encabezados por el doctor Adalberto Benavides Mendoza, del Departamento de Horticultura, y la doctora Ana Verónica Charles Rodríguez, del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ambos de la UAAAN.

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Benavides Mendoza dirigirá la investigación “Uso de complejos minerales y orgánicos micronizados para la biofortificación de cultivos con micronutrientes catiónicos”, enfocada en el aprovechamiento de estos compuestos para fortalecer el contenido nutricional de productos agrícolas.

Por su parte, Charles Rodríguez estará al frente del proyecto “Estructuración y digestibilidad de biomatrices alimentarias derivadas de biopolímeros vegetales de zonas áridas y residuos agroindustriales mediante impresión 3D”, que plantea el desarrollo y análisis de nuevas matrices alimentarias a partir de materiales de origen vegetal y subproductos agroindustriales.

IMPULSAN CIENCIA APLICADA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

La aprobación de ambas propuestas representa un reconocimiento al trabajo de investigación que se desarrolla en la UAAAN y al nivel científico de los proyectos presentados en una convocatoria de alcance nacional.

Las investigaciones también plantean alternativas para atender retos del sector agroalimentario, mediante el desarrollo de tecnologías y conocimientos que pueden contribuir a la innovación en la producción agrícola y alimentaria.

Además de generar nuevos conocimientos, los proyectos contemplan aportaciones a la formación de recursos humanos especializados y al desarrollo de soluciones con potencial de aplicación científica y tecnológica.

La institución felicitó a ambos investigadores por la aprobación de sus propuestas y destacó su contribución al fortalecimiento de la investigación científica y al posicionamiento de la UAAAN en el ámbito de la ciencia básica y de frontera.

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