Saltillo: destroza su auto al impactarse contra poste y huye

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    Saltillo: destroza su auto al impactarse contra poste y huye
    El conductor escapó del lugar tras abandonar el Seat Ibiza con severos daños por el impacto. MARTÍN ROJAS

El poste de concreto terminó con severos daños, por lo que el conductor deberá responder por afectaciones a la infraestructura pública

Un automovilista abandonó su vehículo luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de Saltillo, donde se estrelló contra un poste de concreto tras perder el control a exceso de velocidad, dejando cuantiosos daños materiales y movilizando a corporaciones de auxilio y vialidad.

El percance ocurrió minutos después de las 00:00 horas de la madrugada de este lunes, sobre los carriles de circulación de oriente a poniente del periférico, entre los bulevares Venustiano Carranza e Isidro López Zertuche. De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un Seat Ibiza rojo, que además circulaba sin placas de circulación, descendía del puente vehicular cuando perdió el control del volante.

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Tras salirse de su trayectoria, el automóvil impactó primero contra los muros de contención y continuó avanzando sin control hasta abandonar la carpeta asfáltica y estrellarse violentamente contra un poste de concreto ubicado a un costado de la vialidad. El fuerte impacto dejó severos daños tanto en la unidad como en la infraestructura urbana.

Testigos señalaron que, pese a la magnitud del accidente, el conductor descendió del vehículo y, antes de que arribaran las autoridades, abordó otro automóvil que llegó al sitio para recogerlo, dándose a la fuga y dejando abandonado el Seat.

$!Personal de la CFE evaluó los daños en el poste y determinó que deberá ser reemplazado.
Personal de la CFE evaluó los daños en el poste y determinó que deberá ser reemplazado. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y asegurar el área, mientras personal de la Comisión Federal de Electricidad inspeccionó el poste siniestrado, determinando que debía ser reemplazado debido a los daños estructurales que presentaba.

Las maniobras de abanderamiento y retiro del vehículo se prolongaron durante varios minutos, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para localizar al responsable, quien deberá responder por los daños ocasionados a la infraestructura pública y las posibles infracciones derivadas del accidente.

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