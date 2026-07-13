Saltillo: destroza su auto al impactarse contra poste y huye

Un automovilista abandonó su vehículo luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de Saltillo, donde se estrelló contra un poste de concreto tras perder el control a exceso de velocidad, dejando cuantiosos daños materiales y movilizando a corporaciones de auxilio y vialidad. El percance ocurrió minutos después de las 00:00 horas de la madrugada de este lunes, sobre los carriles de circulación de oriente a poniente del periférico, entre los bulevares Venustiano Carranza e Isidro López Zertuche. De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un Seat Ibiza rojo, que además circulaba sin placas de circulación, descendía del puente vehicular cuando perdió el control del volante.

Tras salirse de su trayectoria, el automóvil impactó primero contra los muros de contención y continuó avanzando sin control hasta abandonar la carpeta asfáltica y estrellarse violentamente contra un poste de concreto ubicado a un costado de la vialidad. El fuerte impacto dejó severos daños tanto en la unidad como en la infraestructura urbana. Testigos señalaron que, pese a la magnitud del accidente, el conductor descendió del vehículo y, antes de que arribaran las autoridades, abordó otro automóvil que llegó al sitio para recogerlo, dándose a la fuga y dejando abandonado el Seat.