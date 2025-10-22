Saltillo: detienen a joven por grafitear vehículos y food trucks

De acuerdo con un informe de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, se llevó a cabo la detención de un joven señalado como presunto responsable de realizar pintas con aerosol en vehículos y food trucks de la colonia Valle de las Flores Infonavit.

La corporación recibió el reporte de varios automóviles grafiteados sobre la lateral del bulevar Fundadores y la calle Alcatraz. Ante ello, el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética y el Centro de Control y Comando (C2), inició las investigaciones correspondientes.

