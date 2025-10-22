Saltillo: detienen a joven por grafitear vehículos y food trucks
Un joven de 23 años fue detenido tras ser identificado por cámaras de vigilancia cuando realizaba grafitis en la colonia Valle de las Flores Infonavit
De acuerdo con un informe de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, se llevó a cabo la detención de un joven señalado como presunto responsable de realizar pintas con aerosol en vehículos y food trucks de la colonia Valle de las Flores Infonavit.
La corporación recibió el reporte de varios automóviles grafiteados sobre la lateral del bulevar Fundadores y la calle Alcatraz. Ante ello, el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética y el Centro de Control y Comando (C2), inició las investigaciones correspondientes.
A través de las cámaras de vigilancia se observó el momento en que un hombre y una mujer descendieron de un vehículo y comenzaron a realizar grafitis en los camiones de comida instalados en la zona. Posteriormente, ambos posaron para tomarse fotografías junto a las pintas.
Gracias al monitoreo de las cámaras urbanas conectadas al C2, se logró dar seguimiento al recorrido de la pareja hasta ubicar a uno de los implicados, identificado como Brayan Alejandro “N”, de 23 años, quien fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
La Comisaría también tomó reporte de otros dos camiones grafiteados en el sector y continúa las labores de investigación para localizar a la segunda persona presuntamente involucrada en los hechos.