Saltillo: dictan prisión preventiva a presunto homicida de joven agredido en el bar Rabbit

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Saltillo: dictan prisión preventiva a presunto homicida de joven agredido en el bar Rabbit
    El presunto agresor permanecerá en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica por el homicidio ocurrido tras una riña en un bar al norte de Saltillo. CORTESÍA

La audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo 2 de marzo a las 13 horas

Tras una audiencia que se extendió por cinco horas, se determinó que José, señalado como el presunto agresor de Juan Carlos Flores Ruiz, permanezca en prisión preventiva justificada bajo la causa penal 367/2026. El imputado fue presentado ante la jueza estatal para la audiencia de imputación por el delito de homicidio calificado, derivado de los hechos violentos ocurridos el pasado 9 de febrero en un establecimiento al norte de la ciudad.

Los hechos que hoy mantienen a José en prisión se suscitaron hace unas semanas, cuando la víctima, un joven de 24 años, acudió al bar Rabbit, ubicado al norte de Saltillo, en compañía de amigos y familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

De acuerdo con las declaraciones vertidas en el proceso, la tragedia se originó tras una confrontación a golpes entre dos grupos; el grupo de Juan Carlos se enfrentó a otro de aproximadamente 15 personas, donde se encontraba el agresor.

Uno de los testigos indicó que la pelea se originó cuando un integrante del grupo de José molestó a una de las jóvenes que acompañaban a la víctima.

$!La víctima fue trasladada a un hospital privado, donde permaneció varios días antes de fallecer a causa de la agresión.
La víctima fue trasladada a un hospital privado, donde permaneció varios días antes de fallecer a causa de la agresión. CORTESÍA

La investigación detalla que se registraron dos agresiones distintas: una inicial al interior del bar y una segunda en el exterior del inmueble. Fue en este segundo altercado, afuera del local, donde José presuntamente propinó un golpe certero en la cabeza a Juan Carlos, dejándolo inconsciente y noqueado en el sitio.

Ante la gravedad de la lesión, sus amigos lo trasladaron de inmediato a un hospital privado ubicado al norte de Saltillo para recibir tratamiento especializado.

Tras varios días de atención médica, Juan Carlos Flores Ruiz falleció el pasado 25 de febrero. Fue ese mismo día cuando las autoridades ministeriales giraron la orden de aprehensión correspondiente en contra de José, de 30 años.

La captura de José se realizó en la ciudad de Torreón, lugar donde el joven se encontraba de visita en la casa de un familiar al momento de ser localizado por los agentes.

$!La jueza determinó que el acusado enfrente el proceso en prisión ante el riesgo de que pueda sustraerse de la justicia.
La jueza determinó que el acusado enfrente el proceso en prisión ante el riesgo de que pueda sustraerse de la justicia. CORTESÍA

Durante la audiencia de este día, el ahora imputado decidió no rendir declaración. Por su parte, su defensa técnica, encabezada por el abogado Jesús Jasso Freire, solicitó a la jueza la duplicidad del término constitucional para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso, buscando tiempo adicional para preparar sus pruebas de descargo.

Asimismo, la defensa del señalado solicitó que se le impusiera la medida cautelar de arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva. Sin embargo, tras analizar los alegatos de ambas partes, la jueza rechazó la petición y dictó la prisión preventiva justificada, al considerar que existe un riesgo real de que el imputado pueda sustraerse de la justicia, dadas las circunstancias del caso.

Se espera que el proceso legal continúe el próximo 3 de marzo a las 13:00 horas, fecha en la que se desarrollará la audiencia de vinculación a proceso. En dicha sesión, la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a José por el delito de homicidio calificado, mientras el acusado permanece en el centro penitenciario local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Seguridad
homicidios

Localizaciones


Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
El presidente estadounidense aseguró tras emitir la orden que no volverán a hacer negocios con la empresa.

Ordena Trump a las agencias federales dejar de usar IA de Anthropic ‘inmediatamente’
Esta fotografía de archivo del viernes 20 de marzo de 2009 muestra reconstrucciones de un hombre neandertal, a la izquierda, y una mujer en el museo neandertal de Mettmann, Alemania.

Nuevo estudio revela que el emparejamiento entre neandertales y mujeres humanas podría haber sido más frecuente
Se hace camino al andar

Se hace camino al andar
Para construir el país que queremos es necesario apostar por las familias e invertir en ellas, aseguró Fernando Milanés, presidente del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM), en Monterrey.

Apostar por las familias es clave para el México que queremos: CIFAM Monterrey
El Alcalde planteó que las capitales enfrentan retos como crecimiento urbano, servicios, movilidad y sostenibilidad.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, asume presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México
Domingo Hernández (Izq.), titular de la Oficina Enlace de la Secretaría de Educación Pública en Coahuila, alertó sobre el aumento de denuncias por certificados apócrifos y la oferta de carreras universitarias sin validez oficial en los primeros dos meses del 2026.

Coahuila: SEP acumula 55 quejas por certificados apócrifos y escuelas sin validez oficial en 2026
FILE - The Instagram logo is seen on a cell phone in Boston, Oct. 14, 2022. (AP Photo/Michael Dwyer, File)

Avisará Instagram a los padres si los adolescentes buscan ‘repetidamente’ información sobre suicidio