Saltillo: dictan prisión preventiva a presunto homicida de joven agredido en el bar Rabbit

Tras una audiencia que se extendió por cinco horas, se determinó que José, señalado como el presunto agresor de Juan Carlos Flores Ruiz, permanezca en prisión preventiva justificada bajo la causa penal 367/2026. El imputado fue presentado ante la jueza estatal para la audiencia de imputación por el delito de homicidio calificado, derivado de los hechos violentos ocurridos el pasado 9 de febrero en un establecimiento al norte de la ciudad. Los hechos que hoy mantienen a José en prisión se suscitaron hace unas semanas, cuando la víctima, un joven de 24 años, acudió al bar Rabbit, ubicado al norte de Saltillo, en compañía de amigos y familiares. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ‘Era noble y buen amigo’, despiden a Juan Carlos; esto es lo que se sabe de la agresión

De acuerdo con las declaraciones vertidas en el proceso, la tragedia se originó tras una confrontación a golpes entre dos grupos; el grupo de Juan Carlos se enfrentó a otro de aproximadamente 15 personas, donde se encontraba el agresor. Uno de los testigos indicó que la pelea se originó cuando un integrante del grupo de José molestó a una de las jóvenes que acompañaban a la víctima.

La investigación detalla que se registraron dos agresiones distintas: una inicial al interior del bar y una segunda en el exterior del inmueble. Fue en este segundo altercado, afuera del local, donde José presuntamente propinó un golpe certero en la cabeza a Juan Carlos, dejándolo inconsciente y noqueado en el sitio. Ante la gravedad de la lesión, sus amigos lo trasladaron de inmediato a un hospital privado ubicado al norte de Saltillo para recibir tratamiento especializado. Tras varios días de atención médica, Juan Carlos Flores Ruiz falleció el pasado 25 de febrero. Fue ese mismo día cuando las autoridades ministeriales giraron la orden de aprehensión correspondiente en contra de José, de 30 años. La captura de José se realizó en la ciudad de Torreón, lugar donde el joven se encontraba de visita en la casa de un familiar al momento de ser localizado por los agentes.

Durante la audiencia de este día, el ahora imputado decidió no rendir declaración. Por su parte, su defensa técnica, encabezada por el abogado Jesús Jasso Freire, solicitó a la jueza la duplicidad del término constitucional para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso, buscando tiempo adicional para preparar sus pruebas de descargo. Asimismo, la defensa del señalado solicitó que se le impusiera la medida cautelar de arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva. Sin embargo, tras analizar los alegatos de ambas partes, la jueza rechazó la petición y dictó la prisión preventiva justificada, al considerar que existe un riesgo real de que el imputado pueda sustraerse de la justicia, dadas las circunstancias del caso. Se espera que el proceso legal continúe el próximo 3 de marzo a las 13:00 horas, fecha en la que se desarrollará la audiencia de vinculación a proceso. En dicha sesión, la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a José por el delito de homicidio calificado, mientras el acusado permanece en el centro penitenciario local.

