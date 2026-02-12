Saltillo: encuentra a su hija sin vida dentro de su domicilio

La madre de Blanca, de 33 años, la encontró sin vida dentro de su domicilio, ubicado entre las calles Hugo Castellanos y Patricio Quenn, de la colonia Zaragoza luego de acudir a buscarla tras no tener respuesta durante varias horas, en Saltillo.

De acuerdo con lo informado, Blanca “N”, de 33 años, había comentado un día antes a su madre que se sentía mal. La familiar pensó que se trataba de un dolor de cabeza u otro problema de salud, por lo que decidió visitarla para verificar su estado.

Al acudir al domicilio, la madre tocó en repetidas ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Al pensar que su hija estaba dormida, decidió no insistir y se retiró del lugar, con la intención de regresar más tarde.

Durante la mañana de hoy 12 de febrero, la mujer regresó al domicilio y notó que la puerta contaba con seguro. Ante la preocupación, pidió apoyo a un vecino, quien se asomó por una ventana para verificar si había alguna señal dentro de la vivienda.

Posteriormente, ambos forzaron el acceso al inmueble. Al ingresar, llamaron en varias ocasiones a la mujer y tocaron con fuerza la puerta del baño, la cual terminaron por derribar al no recibir respuesta.

Fue en el interior del baño donde localizaron a la mujer. Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes acudieron al sitio para realizar las diligencias y determinar las causas del fallecimiento.

Personal de la Cruz Roja acudió para corroborar el deceso. Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.