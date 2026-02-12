Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia

Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
    El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados. FOTO: VANGUARDIA

Buscan reinserción de menores tras golpiza a joven

El caso de la agresión en la Plaza Cocoa, en Saltillo, llegó a su resolución legal mediante un acuerdo reparatorio integral entre las víctimas y los agresores. La Fiscalía General del Estado confirmó que el proceso evitó el juicio tras la mediación entre las partes involucradas.

Julio Loera, delegado de la Región Sureste de la Fiscalía de Coahuila, informó sobre el cierre del conflicto: “El día de ayer, por ahí de las 6:00 de la tarde, me informaron que ya habían celebrado un acuerdo reparatorio”.

El funcionario estatal detalló que el pacto incluye una compensación directa para el joven afectado, quien fue golpeado con un bate semanas atrás. Según el delegado, en dicho acuerdo “se hizo una reparación del daño de manera integral”.

Respecto al monto económico pactado para resarcir las lesiones y el robo de pertenencias, Loera prefirió no revelar cifras exactas. “Por cuestión propia de las víctimas, creo que es mejor mantenerlo en reserva”, señaló el titular de la delegación.

Además de la compensación económica, los agresores, identificados previamente como menores de edad, deberán someterse a un proceso de rehabilitación psicológica. Esta medida busca prevenir futuras conductas violentas en los jóvenes involucrados.

Loera explicó que se utilizará el programa “Aplícate” para dar seguimiento a los responsables: “Nos conduce a remitir a estas personas a este tipo de terapias para que eventualmente controlen la ira”, puntualizó el delegado respecto al tratamiento.

Cabe recordar que la investigación inició tras la viralización de un video en el que se observaba a cuatro sujetos agredir a un joven en el estacionamiento. Durante el ataque, le sustrajeron su cartera, celular y las llaves de una motocicleta.

La participación de la Subsecretaría liderada por Gabriela Franyuti será clave para la supervisión de las terapias. El objetivo es que los menores logren una reinserción social adecuada tras el cumplimiento de las condiciones del acuerdo.

