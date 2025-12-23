Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp
    El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de cinco vialidades pavimentadas en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo. FOTO: SARAH ESTRADA

Las obras se realizaron en cinco vialidades de este sector y forman parte de una intervención enfocada en atender rezagos de infraestructura básica

Con una inversión superior a los cinco millones de pesos, el Ayuntamiento de Saltillo entregó obras de pavimentación en la colonia Las Margaritas —al poniente de la ciudad—, donde se intervinieron cinco vialidades que durante años permanecieron sin carpeta asfáltica.

Durante la entrega, el alcalde Javier Díaz González comentó que la pavimentación permite mejorar las condiciones de tránsito y el entorno del sector. “Ya con pavimento cambian las cosas. Terminas drenaje, agua y el entorno da un giro muy diferente a lo que teníamos años atrás”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Al cumplirse 17 años del homicidio de la chef saltillense Elisa Loyo, su madre pide justicia a Sheinbaum (Primera parte)

El subdirector de Obra Social Pública, Héctor Lerma Jaro, informó que los trabajos se realizaron en las calles Santa Teresa, Santa Carolina, Santa Isabel, Santa Aurora y Santa Bárbara. Explicó que la obra incluyó trazo y nivelación, colocación de base hidráulica, cordones cuneta, carpeta asfáltica de cinco centímetros, así como señalización vial. “Se pavimentaron 475 metros lineales, con una superficie de 6 mil 289 metros cuadrados y una inversión de 5 millones 70 mil pesos”, dijo.

Afirmó que estas acciones forman parte de intervenciones enfocadas en atender rezagos de infraestructura en colonias que han tenido un crecimiento paulatino y que requerían obras básicas para mejorar la circulación y el acceso a servicios.

En representación de las familias beneficiadas, Aridna Coronado señaló que la pavimentación había sido una solicitud constante de los vecinos del sector. “Pensábamos que nadie nos escucharía porque estamos hasta el fondo de Saltillo. Hoy esta pavimentación nos trae más dignidad y mejor calidad de vida para nuestras familias”, expresó.

El alcalde agregó que se prevé continuar con trabajos de pavimentación, drenaje y agua potable en este sector durante el próximo año, conforme se vayan definiendo las prioridades de obra.

Temas


Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp
La muerte de Elisa Loyo continúa sin resolución, su madre insiste en que se trató de un feminicidio y confía en que el nuevo gobierno federal retome el caso.

Al cumplirse 17 años del homicidio de la chef saltillense Elisa Loyo, su madre pide justicia a Sheinbaum (Primera parte)
El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de cinco vialidades pavimentadas en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo.

Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp
El tradicional buzón de Santa Claus en Saltillo supera ya las expectativas de años anteriores, al concentrar cientos de cartas enviadas por niñas y niños que mantienen viva la ilusión navideña.

Buzón de Santa Claus en Correos de Saltillo recibe cientos de cartas
Representación artística del exoplaneta PSR J2322-2650b. Las fuerzas gravitacionales del púlsar mucho más pesado que orbita están empujando al mundo con masa de Júpiter a esta extraña forma de limón.

Un planeta con forma de limón y el tamaño de Júpiter sorprende a científicos
true

El cambio de paradigma en favor de Trump ha muerto