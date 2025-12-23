Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp

Con una inversión superior a los cinco millones de pesos, el Ayuntamiento de Saltillo entregó obras de pavimentación en la colonia Las Margaritas —al poniente de la ciudad—, donde se intervinieron cinco vialidades que durante años permanecieron sin carpeta asfáltica.

Durante la entrega, el alcalde Javier Díaz González comentó que la pavimentación permite mejorar las condiciones de tránsito y el entorno del sector. “Ya con pavimento cambian las cosas. Terminas drenaje, agua y el entorno da un giro muy diferente a lo que teníamos años atrás”, dijo.

El subdirector de Obra Social Pública, Héctor Lerma Jaro, informó que los trabajos se realizaron en las calles Santa Teresa, Santa Carolina, Santa Isabel, Santa Aurora y Santa Bárbara. Explicó que la obra incluyó trazo y nivelación, colocación de base hidráulica, cordones cuneta, carpeta asfáltica de cinco centímetros, así como señalización vial. “Se pavimentaron 475 metros lineales, con una superficie de 6 mil 289 metros cuadrados y una inversión de 5 millones 70 mil pesos”, dijo.

Afirmó que estas acciones forman parte de intervenciones enfocadas en atender rezagos de infraestructura en colonias que han tenido un crecimiento paulatino y que requerían obras básicas para mejorar la circulación y el acceso a servicios.

En representación de las familias beneficiadas, Aridna Coronado señaló que la pavimentación había sido una solicitud constante de los vecinos del sector. “Pensábamos que nadie nos escucharía porque estamos hasta el fondo de Saltillo. Hoy esta pavimentación nos trae más dignidad y mejor calidad de vida para nuestras familias”, expresó.

El alcalde agregó que se prevé continuar con trabajos de pavimentación, drenaje y agua potable en este sector durante el próximo año, conforme se vayan definiendo las prioridades de obra.