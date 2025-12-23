$!Al cumplirse 17 años del homicidio de la chef saltillense Elisa Loyo, su madre pide justicia a Sheinbaum (Primera parte)

Minutos después de visitar la cripta donde honró la memoria de su hija ante sus cenizas, dirigió sus pasos hacia el portón de salida del santuario. Más tarde, concede una entrevista a VANGUARDIA, en relación con lo que ella asegura fue el asesinato de Elisa Loyo Gutiérrez en diciembre del 2008, a la edad de 25 años, cuando se desempeñaba como subchef en el Hotel Fontana Leisure Park & Casino, en la ciudad de Pampanga, en la República de Filipinas.

Se trata de su madre, Rosa de Guadalupe "Tita" Gutiérrez Cabello, ex catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila y ex agente investigadora de homicidios en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila. De 69 años, la especialista en derecho penal y axiología del derecho es clara cuando expresa su total convencimiento de que el caso que enarbola, si bien sigue abierto, se encuentra en el limbo, como resultado de haber sido politizado por autoridades corruptas. En efecto, "el caso ha sido corrompido por las autoridades filipinas, desdeñado por el gobierno canadiense y soterrado por la justicia mexicana". Sin rodeos, sostiene que su hija fue víctima de un homicidio, no de un suicidio, como lo dictaminó el gobierno filipino al dar por concluidas las investigaciones.

La tragedia se verificó tres meses después de que la joven terminara su carrera de gastronomía y hotelería en el Institute Confederation College, de Ontario, Canadá, donde residía su familia. UNA BÚSQUEDA DE JUSTICIA QUE NO SE DETIENE De mirada abatida y semblante marchito, no obstante su buena actitud, saca a flote su reiterada demanda: “Espero justicia, creo que esa es mi misión, exijo justicia”. “Narrar todo esto —añade— es como una obligación mía, un compromiso, y no me genera ningún desgaste; es más, no me voy a cansar”, expresó enseguida la abogada, en respuesta a una de las cuestiones que se le plantearon. A pesar de haber ocurrido hace 17 años, pareciera que la tragedia “paró los relojes”; es decir, según Tita Gutiérrez, “el tiempo no existe cuando hay un dolor tan fuerte”, sobre todo por las circunstancias en que se produjo. Se reconoce a sí misma como víctima indirecta de esta “atrocidad e injusticia tan terrible”, cometida “por cuestiones de corrupción y de maldad, sí, de maldad exacerbada”. SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN Y FEMINICIDIO Luego, Gutiérrez Cabello se refiere al delito de feminicidio: “uno de sus elementos principales es precisamente el odio hacia la mujer”, mismo que sufrió la víctima por haber denunciado irregularidades que afectaron a su jefe, quien por ello le habría quitado la vida.

“Muchos me dicen ‘ya déjala descansar’ y, efectivamente, ella está descansando, pero yo debo seguir insistiendo en que se me haga justicia”, comenta. “Nunca pensé —prosigue— que fuera a llegar a tanto, que fuera a matarla y frustrar sus aviones de regresar a Canadá, donde estábamos viviendo, para celebrar su cumpleaños dos semanas después, el 8 de enero”. Siempre inquieta, jovial y cariñosa, la joven había terminado prácticamente los preparativos para volver a su hogar a fin de año. “Ya había acordado los servicios de un taxista y hasta contaba con el costo de su boleto de viaje, aunque creo que ella, en el fondo, finalmente presentía lo que le iba a pasar... Ya la tenían acosada”, recuerda su mamá. Al hablar del delito de feminicidio, Gutiérrez Cabello explica: “uno de sus elementos principales es el odio hacia la mujer”. La abogada no pide mucho, simplemente “que se aplique el derecho... que se haga justicia, al menos en la aplicación de las leyes”. “Eso es lo que espero, por ella, por su memoria, pero también por tantas mujeres que en México y el mundo son víctimas de este terrible delito”, indica, en tono angustiado. “En Filipinas inventaron —agrega— que lo de Elisa había sido un suicidio, pues querían evitar que cundiera la mala fama de ese hotel; presentar el hecho como una autoinmolación era como suavizar el problema, y más en esas fechas, pues era época de Navidad”.

GESTIONES DIPLOMÁTICAS Y UN CASO AÚN ABIERTO Tita Gutiérrez narra también el encuentro que, en febrero de 2009, sostuvo en la residencia oficial de Los Pinos con Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, para solicitar su intervención en el esclarecimiento y resolución definitiva del caso. La primera dama mandó llamar al secretario de Relaciones Exteriores, Daniel Hernández Joseph, en cuyas manos pusieron el asunto. Pero “los filipinos siguieron ignorando a los mexicanos”, lo que finalmente se tradujo en una “denegación de justicia”, a decir del propio canciller.

A falta de relaciones diplomáticas con México, “Filipinas le reportaba a Canadá lo concerniente al proceso”, movido por intereses de carácter migratorio y económico, y a ella le enviaban desde Canadá todas las actuaciones judiciales, al naturalizarse canadiense por enlace matrimonial. “No sé cuáles hayan sido las intenciones de fondo de la señora Zavala, pues, al poco tiempo, el secretario de Relaciones Exteriores fue nombrado embajador de México en Filipinas, cargo que ocupa hasta la fecha”, narra la madre, sacando por conclusión que “solo politizaron el asunto a su favor y en beneficio de sus allegados”.

Las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador fueron sexenios perdidos, en medio de “omisiones y vericuetos legales hacia callejones sin salida”, que desembocaron en el no ejercicio de la acción penal de la Procuraduría General de la República (PGR) el 6 de julio de 2022, tras una concertación con Filipinas. “Al parecer, el anterior embajador en ese país, Tomás Calvillo, estaba emparentado con la esposa de Felipe Calderón”. Él “nunca ayudó en nada”. En cuanto al ofrecimiento de Margarita Zavala, no pasó de un “los voy a apoyar”, para no volver a ocuparse del asunto. En Filipinas, el gobierno simplemente dio la orden de que la muerte de Loyo Gutiérrez se manejara como un suicidio; se aleccionó a todos para que siguieran una especie de guion, como así fue durante las indagatorias. Debido a que este tipo de delitos no prescriben, el proceso “está vivo”; además, en Saltillo se ganó un amparo (1480/2022), cuya revisión (07/2024) permanece inconclusa en el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, pues dicha instancia argumenta tener mucho trabajo. “Se justifican en que, a causa de la reforma judicial, se les entorpeció todo, cuando debió haber ocurrido lo contrario: el proceso debió ser más fluido”, destaca la entrevistada. Confía en que “ahora sí van a cambiar las cosas”, partiendo de que la presidenta Claudia Sheinbaum, en su toma de posesión, “lo primero que dijo, y se me quedó muy grabado, fue que iba a luchar y a hacer justicia a las víctimas de feminicidio”. “Queda para la historia su frase: ‘No llego sola, llegamos todas’”, puntualiza la jurista. “Desde luego —apunta— existe la justicia divina, pero esa a mí no me corresponde, sino a nuestro Dios Señor; a mí lo que me toca es cumplir mi misión aquí en la Tierra, por Elisa y por todas las otras Elisas que hay, porque además siguen aumentando los feminicidios”.

El mensaje para el gobierno de Filipinas es que “en México aún existe justicia, así que no canten victoria... no olviden que están incurriendo en una descarada aberración jurídica”. Tita Gutiérrez anuncia que esperará por un tiempo razonable la respuesta a una carta que el pasado 3 de octubre envió a la presidenta Claudia Sheinbaum, exponiéndole el caso.