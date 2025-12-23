Buzón de Santa Claus en Correos de Saltillo recibe cientos de cartas

Saltillo ya vive de lleno el ambiente navideño y prueba de ello es la alta participación de niñas y niños en una de las tradiciones más esperadas de la temporada: el envío de cartas a Santa Claus a través del buzón especial de Correos de México.

A pocos días de cerrar la actividad, el buzón instalado en la capital coahuilense acumula cerca de 800 cartas, una cifra que ya supera lo registrado el año pasado, cuando se recibieron alrededor de 700. La expectativa es que el número continúe en aumento, ya que el servicio permanecerá disponible hasta el próximo 24 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados donde más se encareció la canasta alimentaria en 2025

Como parte de esta iniciativa nacional del Servicio Postal Mexicano, en Saltillo el buzón se localiza en la oficina de Correos ubicada en Victoria 303, en la Zona Centro. Ahí, los menores pueden acudir de lunes a viernes, de 8:00 a 16:30 horas, y los sábados, de 8:00 a 12:00 horas, para depositar sus cartas con los deseos y regalos que esperan en esta Navidad.

Este año, la dinámica incorpora un elemento adicional que ha generado mayor entusiasmo: todas las cartas recibirán respuesta directa de Santa Claus, lo que refuerza la experiencia y mantiene viva la ilusión entre los más pequeños.

Para que las misivas lleguen correctamente a su destino, los sobres deben incluir datos completos como nombre del menor, dirección detallada, ciudad, estado y código postal, además de indicar claramente a Santa Claus como destinatario.

Personal de Correos de México destacó que, durante diciembre, también se ofrecen estampillas y hojas con diseño navideño, pensadas especialmente para esta actividad, lo que convierte la visita a la oficina postal en un momento especial para las familias.

La tradición, que se replica en todo el país, no solo fomenta la escritura y la convivencia familiar, sino que refuerza el espíritu de la temporada, haciendo que la magia navideña llegue tanto al momento de enviar la carta como al recibir la esperada respuesta.