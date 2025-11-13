Saltillo: Entregan sistema pluvial en la colonia Provivienda

El Gobierno Municipal de Saltillo entregó el nuevo sistema pluvial construido en la colonia Provivienda, una obra que mejorará el drenaje urbano y reducirá el riesgo de inundaciones para más de 2 mil habitantes durante la temporada de lluvias.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, en representación del alcalde Javier Díaz González, encabezó la entrega simbólica al Comité Pro Obra de la colonia. El proyecto requirió una inversión superior a los 753 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: INAFED distingue al Gobierno de Saltillo por buenas prácticas municipales

El funcionario municipal destacó que esta acción forma parte del trabajo conjunto entre el alcalde Javier Díaz y el gobernador Manolo Jiménez Salinas para proteger la integridad de las familias y su patrimonio en zonas con algún grado de riesgo por lluvias.

“La instrucción del alcalde Javier Díaz, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, es seguir realizando obras que salvaguarden a las y los habitantes, así como sus bienes materiales”, señaló.

La nueva infraestructura, ubicada en la intersección de Paseo de la Reforma y 12 de Octubre, permitirá canalizar el agua pluvial de manera adecuada, evitando encharcamientos en calles y viviendas, y reduciendo afectaciones a la movilidad y a la salud de quienes viven en el sector.