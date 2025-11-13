Saltillo: Entregan sistema pluvial en la colonia Provivienda

Saltillo
/ 13 noviembre 2025
    Saltillo: Entregan sistema pluvial en la colonia Provivienda
    El nuevo sistema permitirá canalizar adecuadamente el agua en la zona de Paseo de la Reforma y 12 de Octubre. FOTO: CORTESÍA

La obra beneficiará directamente a más de 2 mil habitantes al reducir riesgos de inundación

El Gobierno Municipal de Saltillo entregó el nuevo sistema pluvial construido en la colonia Provivienda, una obra que mejorará el drenaje urbano y reducirá el riesgo de inundaciones para más de 2 mil habitantes durante la temporada de lluvias.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, en representación del alcalde Javier Díaz González, encabezó la entrega simbólica al Comité Pro Obra de la colonia. El proyecto requirió una inversión superior a los 753 mil pesos.

El funcionario municipal destacó que esta acción forma parte del trabajo conjunto entre el alcalde Javier Díaz y el gobernador Manolo Jiménez Salinas para proteger la integridad de las familias y su patrimonio en zonas con algún grado de riesgo por lluvias.

“La instrucción del alcalde Javier Díaz, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, es seguir realizando obras que salvaguarden a las y los habitantes, así como sus bienes materiales”, señaló.

La nueva infraestructura, ubicada en la intersección de Paseo de la Reforma y 12 de Octubre, permitirá canalizar el agua pluvial de manera adecuada, evitando encharcamientos en calles y viviendas, y reduciendo afectaciones a la movilidad y a la salud de quienes viven en el sector.

La obra beneficiará directamente a más de 2 mil habitantes al reducir riesgos de inundación. FOTO: CORTESÍA

Además de brindar mayor seguridad a los hogares, el sistema contribuirá a mantener las vialidades transitables y en mejores condiciones, prolongando la vida útil del pavimento y evitando daños estructurales.

Perla Fabiola Carrillo Peña, vecina e integrante del Comité Pro Obra, agradeció la intervención y recordó los estragos que han dejado lluvias anteriores. “Esto nos va a servir mucho a todos. En las pasadas lluvias fui una de las afectadas, pues mi auto fue arrastrado más de 10 metros, igual que los vehículos de varias vecinas y vecinos”, comentó.

Esta obra incluyó la construcción de un recolector pluvial, la instalación de una rejilla de acero, más de 40 metros lineales de tubería conectada a la red existente en Paseo de la Reforma, dos registros nuevos y la pavimentación total del área intervenida.

En el evento participaron integrantes de los Comités Pro Obra de la Dirección de Contraloría Ciudadana, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, así como vecinos de la colonia, quienes constataron la funcionalidad del nuevo sistema pluvial.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

