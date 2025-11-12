Alcalde de Saltillo reconoce a servidores públicos ejemplares

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega del Galardón Zapalinamé al Servidor Público Municipal 2025, reconocimiento que distingue la trayectoria, compromiso y vocación de servicio de las y los trabajadores del Ayuntamiento. En esta edición, el galardón fue otorgado en vida a José Luis Enrique Montes Iracheta, por su destacada labor dentro de la administración municipal, y de manera póstuma a María Guadalupe Sosa Bautista, cuyo reconocimiento fue recibido por su familia durante la ceremonia efectuada en el marco de la primera sesión ordinaria de Cabildo del mes de noviembre. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca Javier Díaz obra de pavimentación en Nuevo Mirasierra El alcalde Díaz González expresó su agradecimiento a todo el personal municipal por el trabajo diario que realizan para mantener a Saltillo como una ciudad ordenada, limpia y con servicios de calidad. “Nos sentimos muy orgullosos de su trabajo. Todos tenemos una función y responsabilidad, y tratamos de cumplirla de la mejor manera para contribuir a que Saltillo cada vez sea una mejor ciudad. Reconozco de manera especial a quienes hoy reciben este Galardón Zapalinamé”, señaló el Presidente Municipal. Durante la sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad diversos dictámenes y proyectos orientados a fortalecer la cultura, la inclusión y la calidad de vida en la capital coahuilense.

Finalmente, el Cabildo avaló el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos relativo a la extinción del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de la Vivienda, con el objetivo de optimizar recursos y reorganizar las funciones administrativas en materia de desarrollo urbano y vivienda. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Saltillo reafirma su compromiso de reconocer el esfuerzo de su personal, fortalecer la cultura ciudadana y avanzar en políticas públicas incluyentes que impulsen el bienestar y desarrollo integral de todas las familias saltillenses.