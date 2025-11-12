Alcalde de Saltillo reconoce a servidores públicos ejemplares
José Luis Enrique Montes Iracheta recibió el galardón en vida, y María Guadalupe Sosa Bautista fue reconocida de manera póstuma.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega del Galardón Zapalinamé al Servidor Público Municipal 2025, reconocimiento que distingue la trayectoria, compromiso y vocación de servicio de las y los trabajadores del Ayuntamiento.
En esta edición, el galardón fue otorgado en vida a José Luis Enrique Montes Iracheta, por su destacada labor dentro de la administración municipal, y de manera póstuma a María Guadalupe Sosa Bautista, cuyo reconocimiento fue recibido por su familia durante la ceremonia efectuada en el marco de la primera sesión ordinaria de Cabildo del mes de noviembre.
El alcalde Díaz González expresó su agradecimiento a todo el personal municipal por el trabajo diario que realizan para mantener a Saltillo como una ciudad ordenada, limpia y con servicios de calidad.
“Nos sentimos muy orgullosos de su trabajo. Todos tenemos una función y responsabilidad, y tratamos de cumplirla de la mejor manera para contribuir a que Saltillo cada vez sea una mejor ciudad. Reconozco de manera especial a quienes hoy reciben este Galardón Zapalinamé”, señaló el Presidente Municipal.
Durante la sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad diversos dictámenes y proyectos orientados a fortalecer la cultura, la inclusión y la calidad de vida en la capital coahuilense.
Finalmente, el Cabildo avaló el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos relativo a la extinción del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de la Vivienda, con el objetivo de optimizar recursos y reorganizar las funciones administrativas en materia de desarrollo urbano y vivienda.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Saltillo reafirma su compromiso de reconocer el esfuerzo de su personal, fortalecer la cultura ciudadana y avanzar en políticas públicas incluyentes que impulsen el bienestar y desarrollo integral de todas las familias saltillenses.
Uno de ellos fue el dictamen de la Comisión de Cultura y Rescate de Valores, relativo al proyecto “Saltillo lee y comparte”, propuesto por el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes, que busca fomentar el hábito de la lectura entre la población. El programa será desarrollado de manera conjunta por el Archivo Municipal, el Instituto Municipal de Cultura y el Instituto Municipal del Deporte, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Libro.
Asimismo, se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos que establece la obligatoriedad de incluir sanitarios familiares o accesibles en todas las construcciones de uso público con una superficie mayor a 120 metros cuadrados y aforo superior a 100 personas. Estos espacios estarán destinados al uso de menores de 12 años acompañados de un adulto y personas con discapacidad, con el propósito de garantizar instalaciones incluyentes y seguras para todas las familias.
En la misma sesión, el Cabildo también dio su aval al nuevo Reglamento de Turismo del Gobierno Municipal de Saltillo, con el fin de fortalecer la promoción, planeación y regulación de las actividades turísticas en la capital del estado, consolidando su desarrollo económico y cultural.
Por otra parte, se turnaron a comisiones las propuestas relacionadas con la abrogación del Reglamento de la Unidad Municipal de Derechos Humanos y la presentada por la regidora Karla Daniela Ramos Macías, que plantea la firma de una Carta Compromiso en materia de Derechos Humanos y un Convenio Marco de Colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el fin de fortalecer la protección y respeto a las garantías fundamentales de todas las personas.
El cuerpo edilicio también aprobó el dictamen de la Comisión de Mercados y Rastro, mediante el cual se autoriza la creación del nuevo mercado sobre ruedas “Zapalinamé”, que se instalará en la colonia Lomas de Zapalinamé, con el propósito de acercar productos de calidad a precios accesibles a las familias de este sector de la ciudad.
