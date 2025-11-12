INAFED distingue al Gobierno de Saltillo por buenas prácticas municipales

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) reconoció al Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, por la correcta implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, herramienta que impulsa la mejora continua en la gestión pública y promueve las buenas prácticas de los gobiernos locales.

La Guía Consultiva de Desempeño Municipal es un instrumento de evaluación y fortalecimiento institucional que considera 115 indicadores, mediante los cuales se orienta el trabajo de los municipios hacia una administración más ordenada, eficiente y con resultados medibles, en apego a sus responsabilidades normativas.

La contralora municipal de Saltillo, Patricia Peña Aguirre, informó que la instrucción del alcalde fue participar activamente en este proceso con el propósito de elevar los estándares de eficiencia, control, planeación y rendición de cuentas, a fin de brindar mejores resultados a la ciudadanía.

“Los 115 indicadores de gestión y desempeño evalúan la planeación y el trabajo cotidiano de las diferentes áreas del Municipio. Todo lo que se pueda medir y documentar formalmente permite tener un diagnóstico claro del desempeño institucional”, explicó Peña Aguirre.

La funcionaria detalló que estos indicadores están integrados en ocho módulos principales: organización, hacienda, gestión del territorio, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social, desarrollo económico y gobierno abierto, todos alineados con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, destacó que la aplicación de la Guía se lleva a cabo en tres etapas de implementación: diagnóstico, actualización y revisión, con el fin de mantener una mejora constante.

“Iniciamos con una evaluación de nuestras áreas, lo que nos permitió detectar oportunidades de mejora, fortalecer procesos y garantizar que las medidas implementadas sean cada vez más efectivas. El objetivo es desarrollar acciones que se traduzcan en beneficios concretos para las y los saltillenses”, añadió la contralora.

El reconocimiento otorgado por el INAFED destaca el compromiso del Gobierno Municipal de Saltillo con la transparencia, la modernización administrativa y la gestión responsable, consolidando al municipio como un referente nacional en materia de desempeño institucional.

La entrega oficial del reconocimiento se realizará el próximo 5 de diciembre, en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, donde se reunirán los municipios del país que destacaron por su cumplimiento ejemplar en los indicadores de desempeño.