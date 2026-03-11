Avanza recaudación de predial en Saltillo por confianza ciudadana: Tesorería

La Tesorera de Saltillo, Lisset Álvarez Cuellar, informó que el municipio ha logrado recaudar 421 millones de pesos, lo que representa el 70% de la meta anual establecida en 580 millones de pesos para el cierre del ejercicio.

Durante este mes de marzo, el Ayuntamiento mantiene un descuento del 5% en el pago del impuesto predial, además de otorgar el 50% de descuento en recargos y tarifas especiales para pensionados.

TE PUEDE INTERESAR: Mantienen descuento en predial y facilitan módulos de pago en Saltillo

“Estamos a este último mes de marzo para que puedan participar en el sorteo del 5% y tener todavía el descuento. Si usted debe, todavía puede tener el 50% de descuento de los recargos”, señaló la funcionaria.

En cuanto a otros ingresos, Álvarez Cuellar detalló que el rubro de alcoholes generó aproximadamente 62 millones de pesos, mientras que por concepto de multas se obtuvieron 60 millones de pesos durante el año pasado.

Respecto al transporte público, la funcionaria indicó que la modernización del sistema ha incentivado a los concesionarios a regularizarse, sumando hasta el momento ingresos por 24 millones de pesos en este sector.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrece Saltillo opciones digitales para pagar el predial desde casa

“Tuvimos mayor ingreso este año ahora con todas las reformas y la modernización que se ha estado implementando a partir del IMOS y nuestro programa estrella de ‘Aquí vamos gratis’”, explicó la Tesorera.

La titular de las finanzas municipales atribuyó estos resultados a la certidumbre que genera la actual administración entre los contribuyentes y los sectores productivos de la capital coahuilense.

“Yo creo que tiene que ver la confianza ante la ciudadanía, la confianza que le tiene al Gobierno Municipal. Los mismos concesionarios están viendo que estamos invirtiendo en el tema de transporte”, afirmó.

Finalmente, destacó que los transportistas han mejorado su cumplimiento fiscal para adaptarse a la reingeniería de rutas alimentadoras y competir en un círculo virtuoso entre sociedad y gobierno.