Saltillo: estudiante de 19 años de la Narro se quita la vida por una decepción amorosa

Un estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) perdió la vida la noche de ayer en la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo, luego de atentar contra su integridad tras atravesar por un cuadro de depresión derivado de una ruptura sentimental.

El joven fue identificado como Lein “N”, de 19 años de edad, originario de Sayula, Jalisco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas en un domicilio ubicado en la calle El Tepeyac. De acuerdo con el testimonio de su compañero de cuarto, Enrique Chagoya, el estudiante se encontraba afectado emocionalmente luego de terminar una relación de noviazgo.

Según relató, durante el día Lein le expresó que quería mucho a su pareja y que no lograba sobrellevar la separación. Incluso salió a caminar por las vías ferroviarias del rancho Las Esperanzas para despejarse.

Horas más tarde, al regresar al domicilio, su compañero lo encontró suspendido en el patio, atado a una reja. De inmediato lo descolgó y solicitó apoyo al sistema de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, únicamente confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, aparentemente por asfixia por ahorcamiento.

Tras conocerse la noticia, compañeros de la UAAAN acudieron al lugar. Informaron que la familia del estudiante reside en Jalisco, por lo que ya fueron notificados para trasladarse a Saltillo y realizar los trámites correspondientes.

Los restos del joven permanecen en las instalaciones del Semefo.