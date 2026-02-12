Saltillo: estudiante de 19 años de la Narro se quita la vida por una decepción amorosa

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Saltillo: estudiante de 19 años de la Narro se quita la vida por una decepción amorosa
    El cuerpo del joven originario de Sayula, Jalisco, fue trasladado al Semefo, donde permanecerá hasta la llegada de sus familiares para los trámites legales correspondientes. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El universitario, originario de Sayula, Jalisco, fue encontrado por su compañero de cuarto en el patio de su domicilio

Un estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) perdió la vida la noche de ayer en la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo, luego de atentar contra su integridad tras atravesar por un cuadro de depresión derivado de una ruptura sentimental.

El joven fue identificado como Lein “N”, de 19 años de edad, originario de Sayula, Jalisco.

TE PUEDE INTERESAR: Clausuran casino clandestino en el centro de Nava, Coahuila

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas en un domicilio ubicado en la calle El Tepeyac. De acuerdo con el testimonio de su compañero de cuarto, Enrique Chagoya, el estudiante se encontraba afectado emocionalmente luego de terminar una relación de noviazgo.

Según relató, durante el día Lein le expresó que quería mucho a su pareja y que no lograba sobrellevar la separación. Incluso salió a caminar por las vías ferroviarias del rancho Las Esperanzas para despejarse.

Horas más tarde, al regresar al domicilio, su compañero lo encontró suspendido en el patio, atado a una reja. De inmediato lo descolgó y solicitó apoyo al sistema de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, únicamente confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, aparentemente por asfixia por ahorcamiento.

Tras conocerse la noticia, compañeros de la UAAAN acudieron al lugar. Informaron que la familia del estudiante reside en Jalisco, por lo que ya fueron notificados para trasladarse a Saltillo y realizar los trámites correspondientes.

Los restos del joven permanecen en las instalaciones del Semefo.

Si tú o alguien cercano atraviesa por una crisis emocional, pensamientos de autolesión o una situación que parezca abrumadora, es fundamental buscar ayuda inmediata. En México puedes comunicarte de manera gratuita al 800 911 2000, número de la Línea de la Vida, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, donde profesionales en salud mental brindan orientación y apoyo confidencial. También puedes marcar al 911 en caso de emergencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Suicidio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


UAAAN
SEMEFO

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Camino a la dictadura

Camino a la dictadura
true

No se puede ser Presidenta a medias
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
Esta práctica persiste en distintos sectores de la ciudad.

Multarán con hasta 5 mil pesos por sacar basura fuera de horario en Saltillo
Desde agosto de 2025 las autoridades federales rusas habían restringido las videollamadas y llamadas de voz desde Whatsapp.

Rusia bloquea Whatsapp por ley local e insta a su población a usar aplicación estatal

Las viviendas en la localidad resultan poco asequibles para el grueso de la población.

Saltillo: necesario ganar 25 mil pesos para comprar la vivienda más barata en 2026
En lugar de eliminar todos los carbohidratos, dijo Mozaffarian, mantén los buenos: “Perderás peso un poco más despacio, pero estarás más sano”.

Por qué a muchos médicos no les gustan las dietas bajas en carbohidratos
Estados Unidos exige que Hamás entregue todas las armas capaces de atacar a Israel, pero permitirá que el grupo conserve algunas armas pequeñas, al menos inicialmente, según un borrador del plan.

Hamás conservaría algunas armas en Gaza, según una propuesta