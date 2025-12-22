Saltillo: exhiben en video robo de adornos navideños en San Patricio

Usuarios de redes sociales compartieron un video en donde se aprecia que un presunto ladrón se roba adornos navideños, en el residencial San Patricio.

En el video con duración de 26 segundos se puede apreciar que una persona entra a la cochera de una vivienda para tomar parte de la decoración por la temporada.

