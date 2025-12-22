Saltillo: exhiben en video robo de adornos navideños en San Patricio

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Saltillo: exhiben en video robo de adornos navideños en San Patricio
    Una persona carga con lo que aparenta ser adorno de hombre de nieve de esta vivienda en San Patricio. Foto. Captura de pantalla

Material audiovisual muestra a una persona tomar la decoración por la temporada de una cochera de este residencial

Usuarios de redes sociales compartieron un video en donde se aprecia que un presunto ladrón se roba adornos navideños, en el residencial San Patricio.

En el video con duración de 26 segundos se puede apreciar que una persona entra a la cochera de una vivienda para tomar parte de la decoración por la temporada.

TE PUEDE INTERESAR: Se lleva más de 20 mil pesos con ayuda de un mazo en local deportivo de Saltillo (videos)

El material audiovisual se corta cuando la persona carga con un adorno y se acerca a un vehículo que aparenta tener la cajuela abierta.

Vecinos de esta zona residencial al norte de la ciudad hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia.

Temas


Navidad
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

