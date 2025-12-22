Saltillo: exhiben en video robo de adornos navideños en San Patricio
Material audiovisual muestra a una persona tomar la decoración por la temporada de una cochera de este residencial
Usuarios de redes sociales compartieron un video en donde se aprecia que un presunto ladrón se roba adornos navideños, en el residencial San Patricio.
En el video con duración de 26 segundos se puede apreciar que una persona entra a la cochera de una vivienda para tomar parte de la decoración por la temporada.
El material audiovisual se corta cuando la persona carga con un adorno y se acerca a un vehículo que aparenta tener la cajuela abierta.
Vecinos de esta zona residencial al norte de la ciudad hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia.