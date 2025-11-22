Se lleva más de 20 mil pesos con ayuda de un mazo en local deportivo de Saltillo (videos)
Las cámaras de vigilancia serán clave para que las autoridades puedan identificar al responsable y fortalecer la investigación del robo
Con ayuda de un mazo, un hombre ingresó a un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Candela y Colima, en Saltillo, donde opera un local con tres comercios de distintos giros, logrando sustraer más de 20 mil pesos en mercancía que se encontraba a la venta.
Gracias a las cámaras de vigilancia, cuyo contenido ya está en poder de las autoridades, se espera identificar y detener al responsable del robo registrado durante la madrugada de este sábado.
En las grabaciones se observa cómo el individuo arroja un mazo contra el cristal del negocio denominado +FIT. Tras romperlo, ingresa al área donde se encontraba la ropa en venta.
De acuerdo con la propietaria del establecimiento, el delincuente se llevó chamarras, tenis y otros artículos que estaban colocados en los mostradores.
Con el botín en su poder, el sujeto se retiró del sitio a bordo de una bicicleta, tomando la calle Colima con dirección a Isidro López Zertuche.
La afectada interpuso la denuncia correspondiente, mientras que las autoridades realizaron el levantamiento de indicios y continuarán con las investigaciones para dar con el responsable y proceder conforme a la ley.