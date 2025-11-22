Se lleva más de 20 mil pesos con ayuda de un mazo en local deportivo de Saltillo (videos)

Con ayuda de un mazo, un hombre ingresó a un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Candela y Colima, en Saltillo, donde opera un local con tres comercios de distintos giros, logrando sustraer más de 20 mil pesos en mercancía que se encontraba a la venta.

Gracias a las cámaras de vigilancia, cuyo contenido ya está en poder de las autoridades, se espera identificar y detener al responsable del robo registrado durante la madrugada de este sábado.

