Se lleva más de 20 mil pesos con ayuda de un mazo en local deportivo de Saltillo (videos)

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sospechoso ingresó al establecimiento. FOTO: CORTESÍA
    El acceso principal del local quedó destruido tras el impacto, dejando al descubierto el área donde se encontraba la mercancía robada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA
    El ladrón utilizó un mazo para quebrar el cristal y abrirse paso al interior del establecimiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las cámaras de vigilancia serán clave para que las autoridades puedan identificar al responsable y fortalecer la investigación del robo

Con ayuda de un mazo, un hombre ingresó a un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Candela y Colima, en Saltillo, donde opera un local con tres comercios de distintos giros, logrando sustraer más de 20 mil pesos en mercancía que se encontraba a la venta.

Gracias a las cámaras de vigilancia, cuyo contenido ya está en poder de las autoridades, se espera identificar y detener al responsable del robo registrado durante la madrugada de este sábado.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece septuagenario horas después de ser arrollado por menor motociclista en Ramos Arizpe

En las grabaciones se observa cómo el individuo arroja un mazo contra el cristal del negocio denominado +FIT. Tras romperlo, ingresa al área donde se encontraba la ropa en venta.

$!El cristal del local +FIT quedó destrozado tras el impacto del mazo utilizado por el ladrón.
El cristal del local +FIT quedó destrozado tras el impacto del mazo utilizado por el ladrón. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con la propietaria del establecimiento, el delincuente se llevó chamarras, tenis y otros artículos que estaban colocados en los mostradores.

Con el botín en su poder, el sujeto se retiró del sitio a bordo de una bicicleta, tomando la calle Colima con dirección a Isidro López Zertuche.

$!Parte de la mercancía robada incluía chamarras y tenis exhibidos en los mostradores.
Parte de la mercancía robada incluía chamarras y tenis exhibidos en los mostradores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La afectada interpuso la denuncia correspondiente, mientras que las autoridades realizaron el levantamiento de indicios y continuarán con las investigaciones para dar con el responsable y proceder conforme a la ley.

