$!Saltillo: Exige comunidad biker justicia por Jonathan Chávez

“En estos momentos la persona responsable ya está siendo presentada. La justicia que hemos pedido se está dando ahorita en este momento. Ahorita no es prudente dar nombres, no es prudente dar datos, todos sabemos, la investigación está en curso”, dijo uno de los manifestantes, quien acudió a la reunión con las autoridades antes de agradecer la solidaridad del contingente e invitar a desalojar la vialidad.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad ha confirmado la detención que refirieron los manifestantes.

SOLIDARIDAD BIKER

A través de redes sociales se convocó a bikers de ciudades cercanas como Parras, Ramos Arizpe y Monterrey.

Los bikers acudieron con lonas y carteles con consignas como “Justicia no se ha hecho”, “una comunidad unida no guarda silencio”, “queremos justicia para nuestro hermano Jonathan” y “exigimos justicia real, no privilegios”.