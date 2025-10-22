Saltillo: Fomenta la actividad física con convivencia y una ‘cascarita’

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, continúa promoviendo el deporte en las colonias de Saltillo, beneficiando directamente a la niñez y fortaleciendo el tejido social.

Como parte del programa “Activa tu Parque”, en el Skate Park Saltillo 2000 se llevó a cabo una tarde de convivencia con jugadores del equipo Saltillo Soccer, quienes compartieron sus experiencias de vida y deportivas con niñas y niños de la colonia.

Entre los futbolistas presentes estuvieron Gilberto Cano, Diego Delgado, Néstor Hernández, Ricardo Reyes y Javier Ramírez.

Durante el evento, los pequeños disfrutaron de actividades en la cancha de fútbol junto a los jugadores, participaron en un rally deportivo y convivieron con la mascota del equipo, “Salti”.