Saltillo: Fomenta la actividad física con convivencia y una ‘cascarita’

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Saltillo: Fomenta la actividad física con convivencia y una ‘cascarita’
    Participaron los futbolistas Gilberto Cano, Diego Delgado, Néstor Hernández, Ricardo Reyes y Javier Ramírez. FOTO: CORTESÍA

En el Skate Park Saltillo 2000, dentro del programa ‘Activa tu Parque’, se realizó una convivencia con el equipo Saltillo Soccer

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, continúa promoviendo el deporte en las colonias de Saltillo, beneficiando directamente a la niñez y fortaleciendo el tejido social.

Como parte del programa “Activa tu Parque”, en el Skate Park Saltillo 2000 se llevó a cabo una tarde de convivencia con jugadores del equipo Saltillo Soccer, quienes compartieron sus experiencias de vida y deportivas con niñas y niños de la colonia.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde Javier Díaz inaugura techumbre en escuela de la Satélite Norte

Entre los futbolistas presentes estuvieron Gilberto Cano, Diego Delgado, Néstor Hernández, Ricardo Reyes y Javier Ramírez.

Durante el evento, los pequeños disfrutaron de actividades en la cancha de fútbol junto a los jugadores, participaron en un rally deportivo y convivieron con la mascota del equipo, “Salti”.

$!Los niños pudieron jugar en la cancha de fútbol junto a los jugadores y convivir con la mascota “Salti”.
Los niños pudieron jugar en la cancha de fútbol junto a los jugadores y convivir con la mascota “Salti”. FOTO: CORTESÍA

Estas acciones fueron coordinadas por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de acercar a la niñez a los deportistas locales y ofrecerles modelos a seguir que fomenten valores y hábitos saludables.

Previo a la convivencia con los futbolistas, se realizó un encuentro amistoso entre los equipos infantiles Guerreros y Panteras de Saltillo, como parte de las actividades deportivas de la tarde.

El alcalde Javier Díaz reafirmó su compromiso de ofrecer instalaciones dignas para la práctica deportiva, así como espacios que fortalezcan la convivencia social, fomenten la actividad física y permitan a los niños de Saltillo disfrutar de experiencias que impulsen su desarrollo integral.

Temas


Deportes

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros