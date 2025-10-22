Saltillo: Fomenta la actividad física con convivencia y una ‘cascarita’
En el Skate Park Saltillo 2000, dentro del programa ‘Activa tu Parque’, se realizó una convivencia con el equipo Saltillo Soccer
El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, continúa promoviendo el deporte en las colonias de Saltillo, beneficiando directamente a la niñez y fortaleciendo el tejido social.
Como parte del programa “Activa tu Parque”, en el Skate Park Saltillo 2000 se llevó a cabo una tarde de convivencia con jugadores del equipo Saltillo Soccer, quienes compartieron sus experiencias de vida y deportivas con niñas y niños de la colonia.
Entre los futbolistas presentes estuvieron Gilberto Cano, Diego Delgado, Néstor Hernández, Ricardo Reyes y Javier Ramírez.
Durante el evento, los pequeños disfrutaron de actividades en la cancha de fútbol junto a los jugadores, participaron en un rally deportivo y convivieron con la mascota del equipo, “Salti”.
Estas acciones fueron coordinadas por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de acercar a la niñez a los deportistas locales y ofrecerles modelos a seguir que fomenten valores y hábitos saludables.
Previo a la convivencia con los futbolistas, se realizó un encuentro amistoso entre los equipos infantiles Guerreros y Panteras de Saltillo, como parte de las actividades deportivas de la tarde.
El alcalde Javier Díaz reafirmó su compromiso de ofrecer instalaciones dignas para la práctica deportiva, así como espacios que fortalezcan la convivencia social, fomenten la actividad física y permitan a los niños de Saltillo disfrutar de experiencias que impulsen su desarrollo integral.