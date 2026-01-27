Saltillo fortalece programa de mantenimiento urbano con más cuadrillas y mejores servicios

Durante su visita al inicio del primer turno del área de barrido manual de la Dirección de Servicios Públicos, Javier Díaz González subrayó que una de las prioridades de su administración será fortalecer las acciones que permitan contar con calles en buenas condiciones y una ciudad limpia.

El edil anticipó que este jueves se llevará a cabo el relanzamiento del programa “Aquí Andamos”, mediante el cual más de 60 cuadrillas trabajarán de manera simultánea en las principales vialidades y al interior de las colonias, realizando labores de rehabilitación de pavimento, mejora del servicio de alumbrado público y atención a espacios públicos.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante este año se redoblarán los trabajos de mantenimiento de pavimento y limpieza de vialidades en toda la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad, la imagen urbana y la calidad de vida de la población.

El alcalde reconoció el trabajo que realizan las y los trabajadores del área de barrido manual, al señalar que su labor es clave para mantener la competitividad y la calidad de vida en la capital del estado. “En las últimas semanas y meses me ha tocado recibir a personas de otras partes del estado y del país, y una de las cosas que siempre me dicen es ‘qué bonito está Saltillo, qué limpio está Saltillo’, y eso es gracias al trabajo de todas y todos ustedes”, expresó.

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, agradeció la visita del alcalde a la estación de barrido manual ubicada cerca de la Alameda Zaragoza, y destacó que este acercamiento representa un reconocimiento importante para quienes integran esta área.

Soberón Rodríguez detalló que 60 personas laboran en el área de barrido manual, distribuidas en dos turnos; el primero inicia a las 6:00 de la mañana, y realizan su trabajo los 365 días del año. Añadió que esta labor, apoyada con el uso de carritos de barrido, es fundamental para mantener limpias las calles del primer cuadro de la ciudad.

Finalmente, destacó que el barrido manual es complementario a las acciones de papeleo en las principales vialidades, así como a la recolección de basura que se realiza de manera permanente en todos los sectores de Saltillo.