Policía de Saltillo se ubica entre las más efectivas y confiables del país

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 enero 2026
    Policía de Saltillo se ubica entre las más efectivas y confiables del país
    En 2025 se invirtieron más de mil millones de pesos en seguridad pública. FOTO: CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana avanzó tres lugares en efectividad respecto a la medición anterior

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Policía Municipal de Saltillo se ubicó como la cuarta más efectiva y la séptima más confiable del país, lo que consolida a la capital de Coahuila como uno de los referentes nacionales en materia de seguridad.

Con este resultado, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana avanzó tres posiciones en el indicador de efectividad en comparación con la medición anterior, reflejo del trabajo constante y de las estrategias implementadas para garantizar la tranquilidad de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ‘Aquí Andamos’ mejora la movilidad y seguridad vial en Misión Cerritos

Al respecto, el alcalde Javier Díaz González destacó que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido clave para alcanzar estos logros, con los que Saltillo continúa posicionándose como la capital más segura de México.

“La coordinación con nuestro gobernador, la ciudadanía, las fiscalías estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México es fundamental para que hoy vivamos en paz en nuestra capital”, expresó el edil.

El Presidente Municipal recordó que durante el año pasado se realizó una inversión superior a los mil millones de pesos en materia de seguridad, destinada a la adquisición de patrullas, tecnología y al fortalecimiento del estado de fuerza. Además, adelantó que para 2026 se contempla una inversión mayor a los mil 100 millones de pesos en este rubro.

$!Saltillo consolida su liderazgo nacional en materia de seguridad pública
Saltillo consolida su liderazgo nacional en materia de seguridad pública FOTO: CORTESÍA

“Estamos contentos con los resultados obtenidos, pero en seguridad no bajamos la guardia. Estamos en la revisión permanente de indicadores como parte de la mejora continua”, subrayó.

Javier Díaz González reconoció la labor de las y los elementos de la Policía Municipal de Saltillo, al señalar que estos resultados son reflejo de su vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía.

“Saltillo es ejemplo nacional de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y esto se nota; mi felicitación a todas las fuerzas municipales de seguridad”, manifestó.

Asimismo, recordó que durante el último año se registraron reducciones importantes en diversos delitos, entre ellos una disminución del 43.14 por ciento en robos a casa habitación, 36.73 por ciento en robos a negocio, 20 por ciento en robo a persona y 17.58 por ciento en robos de vehículo automotor.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y Ramos Arizpe refuerzan alertas ante bajas temperaturas y habilitan refugios

En cuanto a delitos de alto impacto, se informó que el número de homicidios pasó de 28 casos en 2024 a 15 en 2025, con una resolución del 100 por ciento de los casos.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que estos resultados son producto del trabajo coordinado de sus distintas corporaciones, áreas y agrupamientos especializados, bajo un esquema que prioriza la prevención, la cercanía con la ciudadanía y la reacción oportuna sustentada en inteligencia y capacidades especializadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla esta batalla legal duante varios lustros.

Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38
El Museo del Desierto colocará un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey.

Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora
Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década.

Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década
true

El combate a la corrupción está en otro lado

Cómo mueren las democracias

Cómo mueren las democracias

true

Coahuila en 2026: economía y elecciones
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes