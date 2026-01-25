Policía de Saltillo se ubica entre las más efectivas y confiables del país
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana avanzó tres lugares en efectividad respecto a la medición anterior
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Policía Municipal de Saltillo se ubicó como la cuarta más efectiva y la séptima más confiable del país, lo que consolida a la capital de Coahuila como uno de los referentes nacionales en materia de seguridad.
Con este resultado, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana avanzó tres posiciones en el indicador de efectividad en comparación con la medición anterior, reflejo del trabajo constante y de las estrategias implementadas para garantizar la tranquilidad de la población.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ‘Aquí Andamos’ mejora la movilidad y seguridad vial en Misión Cerritos
Al respecto, el alcalde Javier Díaz González destacó que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido clave para alcanzar estos logros, con los que Saltillo continúa posicionándose como la capital más segura de México.
“La coordinación con nuestro gobernador, la ciudadanía, las fiscalías estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México es fundamental para que hoy vivamos en paz en nuestra capital”, expresó el edil.
El Presidente Municipal recordó que durante el año pasado se realizó una inversión superior a los mil millones de pesos en materia de seguridad, destinada a la adquisición de patrullas, tecnología y al fortalecimiento del estado de fuerza. Además, adelantó que para 2026 se contempla una inversión mayor a los mil 100 millones de pesos en este rubro.
“Estamos contentos con los resultados obtenidos, pero en seguridad no bajamos la guardia. Estamos en la revisión permanente de indicadores como parte de la mejora continua”, subrayó.
Javier Díaz González reconoció la labor de las y los elementos de la Policía Municipal de Saltillo, al señalar que estos resultados son reflejo de su vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía.
“Saltillo es ejemplo nacional de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y esto se nota; mi felicitación a todas las fuerzas municipales de seguridad”, manifestó.
Asimismo, recordó que durante el último año se registraron reducciones importantes en diversos delitos, entre ellos una disminución del 43.14 por ciento en robos a casa habitación, 36.73 por ciento en robos a negocio, 20 por ciento en robo a persona y 17.58 por ciento en robos de vehículo automotor.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y Ramos Arizpe refuerzan alertas ante bajas temperaturas y habilitan refugios
En cuanto a delitos de alto impacto, se informó que el número de homicidios pasó de 28 casos en 2024 a 15 en 2025, con una resolución del 100 por ciento de los casos.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que estos resultados son producto del trabajo coordinado de sus distintas corporaciones, áreas y agrupamientos especializados, bajo un esquema que prioriza la prevención, la cercanía con la ciudadanía y la reacción oportuna sustentada en inteligencia y capacidades especializadas.