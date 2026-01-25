Policía de Saltillo se ubica entre las más efectivas y confiables del país

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Policía Municipal de Saltillo se ubicó como la cuarta más efectiva y la séptima más confiable del país, lo que consolida a la capital de Coahuila como uno de los referentes nacionales en materia de seguridad.

Con este resultado, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana avanzó tres posiciones en el indicador de efectividad en comparación con la medición anterior, reflejo del trabajo constante y de las estrategias implementadas para garantizar la tranquilidad de la población.

Al respecto, el alcalde Javier Díaz González destacó que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido clave para alcanzar estos logros, con los que Saltillo continúa posicionándose como la capital más segura de México.

“La coordinación con nuestro gobernador, la ciudadanía, las fiscalías estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México es fundamental para que hoy vivamos en paz en nuestra capital”, expresó el edil.

El Presidente Municipal recordó que durante el año pasado se realizó una inversión superior a los mil millones de pesos en materia de seguridad, destinada a la adquisición de patrullas, tecnología y al fortalecimiento del estado de fuerza. Además, adelantó que para 2026 se contempla una inversión mayor a los mil 100 millones de pesos en este rubro.