Saltillo fortalece su red de Centros Comunitarios con nuevas obras y ampliaciones

Saltillo
/ 3 enero 2026
    Saltillo fortalece su red de Centros Comunitarios con nuevas obras y ampliaciones
    Durante 2025 se fortaleció la red de Centros Comunitarios con la construcción del nuevo espacio en Urdiñola y la ampliación de instalaciones en Satélite Sur y el fraccionamiento Miguel Hidalgo FOTO: CORTESÍA

Las obras requirieron una inversión superior a los 7 millones de pesos para impulsar el desarrollo social

Con el objetivo de ampliar el acceso a programas de desarrollo social y fortalecer la cohesión comunitaria, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, impulsó durante 2025 la consolidación de la red de Centros Comunitarios del municipio mediante la construcción de nuevos espacios y la ampliación de instalaciones existentes.

El Presidente Municipal destacó que estos centros representan puntos estratégicos para acercar servicios, talleres y actividades a distintos sectores de la población, por lo que su fortalecimiento seguirá siendo una prioridad durante 2026. “Sabemos los múltiples beneficios que los Centros Comunitarios llevan a los diferentes sectores de Saltillo, por eso decidimos realizar estas obras de ampliación y seguiremos llevando actividades de desarrollo social a estas instalaciones”, expresó.

$!El Centro Comunitario del fraccionamiento Miguel Hidalgo se encuentra en su etapa final y en breve será puesto en funcionamiento, informó el municipio.
El Centro Comunitario del fraccionamiento Miguel Hidalgo se encuentra en su etapa final y en breve será puesto en funcionamiento, informó el municipio. FOTO: CORTESÍA

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se concretó la construcción total del Centro Comunitario Urdiñola, así como la ampliación y rehabilitación de los centros ubicados en Satélite Sur y en el fraccionamiento Miguel Hidalgo. Estas acciones buscan ofrecer espacios más funcionales, seguros y dignos para la población usuaria.

En el caso del Centro Comunitario Urdiñola, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública informó que el proyecto ya fue concluido y se prevé que entre en operación en los primeros días de este año, beneficiando a habitantes de las colonias Provivienda, San Ramón y del sector Urdiñola. Para su edificación se destinaron 4.1 millones de pesos, contemplando un salón de usos múltiples de 183 metros cuadrados, bodega, oficina, cocina, alacena y dos baños, además de una explanada de 150 metros cuadrados para actividades al aire libre.

$!En Satélite Sur se realizaron trabajos de ampliación y rehabilitación para ofrecer espacios más amplios y dignos a los usuarios del Centro Comunitario.
En Satélite Sur se realizaron trabajos de ampliación y rehabilitación para ofrecer espacios más amplios y dignos a los usuarios del Centro Comunitario. FOTO: CORTESÍA

De igual forma, en la ampliación y rehabilitación del Centro Comunitario de Satélite Sur se invirtieron 2.9 millones de pesos, con trabajos que incluyeron la construcción de cocina, alacena, consultorios y sala de espera, así como la rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarios, acabados, puertas y protecciones, además de la colocación de una malla perimetral.

Respecto al Centro Comunitario del fraccionamiento Miguel Hidalgo, autoridades municipales informaron que la obra se encuentra en su etapa final y que en breve será concluida, con lo que se ampliará la cobertura de servicios comunitarios en ese sector de la ciudad.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

