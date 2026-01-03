Saltillo fortalece su red de Centros Comunitarios con nuevas obras y ampliaciones

Con el objetivo de ampliar el acceso a programas de desarrollo social y fortalecer la cohesión comunitaria, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, impulsó durante 2025 la consolidación de la red de Centros Comunitarios del municipio mediante la construcción de nuevos espacios y la ampliación de instalaciones existentes. TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Saltillo pide paz en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

El Presidente Municipal destacó que estos centros representan puntos estratégicos para acercar servicios, talleres y actividades a distintos sectores de la población, por lo que su fortalecimiento seguirá siendo una prioridad durante 2026. “Sabemos los múltiples beneficios que los Centros Comunitarios llevan a los diferentes sectores de Saltillo, por eso decidimos realizar estas obras de ampliación y seguiremos llevando actividades de desarrollo social a estas instalaciones”, expresó.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se concretó la construcción total del Centro Comunitario Urdiñola, así como la ampliación y rehabilitación de los centros ubicados en Satélite Sur y en el fraccionamiento Miguel Hidalgo. Estas acciones buscan ofrecer espacios más funcionales, seguros y dignos para la población usuaria. En el caso del Centro Comunitario Urdiñola, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública informó que el proyecto ya fue concluido y se prevé que entre en operación en los primeros días de este año, beneficiando a habitantes de las colonias Provivienda, San Ramón y del sector Urdiñola. Para su edificación se destinaron 4.1 millones de pesos, contemplando un salón de usos múltiples de 183 metros cuadrados, bodega, oficina, cocina, alacena y dos baños, además de una explanada de 150 metros cuadrados para actividades al aire libre.