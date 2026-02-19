Saltillo: Francisco Félix Durán presentará ‘Los adioses nunca vuelven’, cuentos sobre la pandemia

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Saltillo: Francisco Félix Durán presentará ‘Los adioses nunca vuelven’, cuentos sobre la pandemia
    Francisco Félix Durán explicó que su nuevo libro aborda temas como la desinformación, la violencia intrafamiliar y la soledad. CORTESÍA

La obra reúne relatos ambientados en el COVID que abordan desinformación, violencia intrafamiliar y soledad

El escritor Francisco Félix Durán presentará el próximo 20 de febrero su libro Los adioses nunca vuelven, una colección de cuentos ambientados en la pandemia de COVID-19 que exploran temas como la desinformación, la violencia intrafamiliar y la soledad, desde la experiencia de personajes que enfrentaron ese periodo en aislamiento.

Durán explicó que los relatos parten de fenómenos sociales que se intensificaron durante el confinamiento, entre ellos la circulación de teorías conspirativas y la falta de información confiable.

“El libro trata de una serie de cuentos que están enmarcados en el contexto del COVID, que exponen el tema de la desinformación que se vivió durante la pandemia. Había muchas teorías conspirativas, muchos mitos, y esas fake news afectaron bastante a las medidas preventivas y al uso de las vacunas”, dijo.

Además, la obra aborda el incremento en la violencia intrafamiliar durante ese periodo, así como el impacto emocional en personas que vivieron solas.

“Se trata también el alarmante crecimiento en el índice de violencia intrafamiliar y la falta de atención a personas que estaban solas, que su único medio de contacto era el trabajo. Fue una campaña muy familiar, pero hizo falta pensar en quienes no tenían a nadie”, comentó.

$!El escritor Francisco Félix Durán presentará el 20 de febrero su libro Los adioses nunca vuelven en el Centro Cultural Casa Purcell.
El escritor Francisco Félix Durán presentará el 20 de febrero su libro Los adioses nunca vuelven en el Centro Cultural Casa Purcell. CORTESÍA

El autor detalló que los cuentos presentan personajes que enfrentan la adversidad desde la resignación, un rasgo que identifica en la forma en que muchas personas vivieron la pandemia.

“En los cuentos encontramos personajes resignados que están esperando que termine la pandemia para seguir adelante. El mexicano sabe agacharse y esperar el momento de levantarse”, expresó.

Como ejemplo, mencionó una de las historias centrada en una niña que vive en un entorno de violencia dentro de su hogar y que, desde su visión infantil, normaliza esa realidad.

Añadió que el libro también plantea una reflexión sobre las despedidas y la importancia de mantener el contacto con los seres queridos.

“El COVID nos dejó una lección que ya olvidamos: nunca sabemos cuándo será la última vez que veamos a una persona. No debemos dejar para mañana la comunicación que podemos tener hoy”, dijo.

Por el tipo de temáticas que aborda —violencia, abuso y depresión—, el autor considera que la obra está dirigida principalmente a adolescentes y adultos.

La presentación de Los adioses nunca vuelven se realizará el viernes 20 de febrero a las 19:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell, con la participación de la doctora Karla Patricia Valdés García y el autor.

Durante el evento, se obsequiarán ejemplares a las y los asistentes, y también estarán disponibles otros títulos de la colección Letras del Desierto, impulsada por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

Para quienes deseen consultar otras obras de esta serie, los libros pueden solicitarse de manera gratuita en Casa Purcell, como parte de este programa editorial municipal.

Temas


Cuentos
Literatura
libros

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

