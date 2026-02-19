Saltillo: Francisco Félix Durán presentará ‘Los adioses nunca vuelven’, cuentos sobre la pandemia

El escritor Francisco Félix Durán presentará el próximo 20 de febrero su libro Los adioses nunca vuelven, una colección de cuentos ambientados en la pandemia de COVID-19 que exploran temas como la desinformación, la violencia intrafamiliar y la soledad, desde la experiencia de personajes que enfrentaron ese periodo en aislamiento.

Durán explicó que los relatos parten de fenómenos sociales que se intensificaron durante el confinamiento, entre ellos la circulación de teorías conspirativas y la falta de información confiable.

“El libro trata de una serie de cuentos que están enmarcados en el contexto del COVID, que exponen el tema de la desinformación que se vivió durante la pandemia. Había muchas teorías conspirativas, muchos mitos, y esas fake news afectaron bastante a las medidas preventivas y al uso de las vacunas”, dijo.

Además, la obra aborda el incremento en la violencia intrafamiliar durante ese periodo, así como el impacto emocional en personas que vivieron solas.

“Se trata también el alarmante crecimiento en el índice de violencia intrafamiliar y la falta de atención a personas que estaban solas, que su único medio de contacto era el trabajo. Fue una campaña muy familiar, pero hizo falta pensar en quienes no tenían a nadie”, comentó.