Saltillo: fuga de gas causa explosión en casa de Lomas de Lourdes; familia es evacuada

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Saltillo
/ 17 marzo 2026
    Saltillo: fuga de gas causa explosión en casa de Lomas de Lourdes; familia es evacuada
    La onda de choque ocasionó daños en ventanas del inmueble, cuyos cristales estallaron por la presión generada. ULISES MARTÍNEZ

Aunque el incidente generó daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia, no se reportaron personas con lesiones de gravedad

Una acumulación de gas al interior de un domicilio provocó un flamazo y una explosión la mañana de este martes en la privada Paseo del Cortijo, en su cruce con Paseo de los Jabalíes, en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas, cuando se reportó al sistema de emergencias 911 la presencia de fuego en una vivienda, lo que generó la movilización inmediata del cuerpo de Bomberos.

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$!Personal de Protección Civil evaluará las condiciones estructurales de la vivienda para determinar si puede seguir siendo habitada tras el siniestro.
Personal de Protección Civil evaluará las condiciones estructurales de la vivienda para determinar si puede seguir siendo habitada tras el siniestro. ULISES MARTÍNEZ

Al arribar al lugar, los vulcanos lograron controlar las llamas, que se concentraban en el área de la lavandería. Durante las maniobras, retiraron un tanque de gas para evitar mayores riesgos en el domicilio, donde se encontraba una familia con menores de edad.

Familiares y vecinos colaboraron en la evacuación de los ocupantes, quienes lograron salir a tiempo. Afortunadamente, no se reportaron personas con lesiones de consideración, aunque algunos presentaron molestias leves por la inhalación de humo.

$!La rápida intervención permitió evacuar a tiempo a una familia, incluidos menores, evitando una tragedia mayor tras el incidente.
La rápida intervención permitió evacuar a tiempo a una familia, incluidos menores, evitando una tragedia mayor tras el incidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras sofocar el fuego, los elementos de emergencia realizaron labores de ventilación en el inmueble. La onda de choque generada provocó la ruptura de cristales en varias ventanas, por lo que se dio aviso a personal de Protección Civil para la evaluación correspondiente.

Será esta instancia la encargada de determinar los daños estructurales del inmueble y definir si la vivienda es habitable o requiere reparaciones.

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