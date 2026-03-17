Saltillo: fuga de gas causa explosión en casa de Lomas de Lourdes; familia es evacuada

Una acumulación de gas al interior de un domicilio provocó un flamazo y una explosión la mañana de este martes en la privada Paseo del Cortijo, en su cruce con Paseo de los Jabalíes, en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas, cuando se reportó al sistema de emergencias 911 la presencia de fuego en una vivienda, lo que generó la movilización inmediata del cuerpo de Bomberos.

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