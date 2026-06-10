Saltillo: golpean a hombre dentro de casa abandonada en la Ignacio Zaragoza

Un hombre resultó lesionado luego de ser presuntamente agredido por dos de sus acompañantes al interior de una vivienda abandonada, ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza, al oriente de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas, sobre la calle Sauce, donde vecinos reportaron haber escuchado gritos y ruidos de una riña provenientes del inmueble. Instantes después, observaron a dos sujetos salir apresuradamente del lugar, por lo que solicitaron apoyo mediante grupos de seguridad y el sistema de emergencias.