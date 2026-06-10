Saltillo: golpean a hombre dentro de casa abandonada en la Ignacio Zaragoza

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    Saltillo: golpean a hombre dentro de casa abandonada en la Ignacio Zaragoza
    De acuerdo con los reportes, dos sujetos habrían salido apresuradamente del inmueble tras la agresión, lo que generó un operativo de búsqueda en la zona por parte de corporaciones de seguridad. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que las lesiones del hombre agredido no fueron de gravedad y no requirieron traslado hospitalario de urgencia

Un hombre resultó lesionado luego de ser presuntamente agredido por dos de sus acompañantes al interior de una vivienda abandonada, ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza, al oriente de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas, sobre la calle Sauce, donde vecinos reportaron haber escuchado gritos y ruidos de una riña provenientes del inmueble. Instantes después, observaron a dos sujetos salir apresuradamente del lugar, por lo que solicitaron apoyo mediante grupos de seguridad y el sistema de emergencias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arde-vivienda-abandonada-en-el-centro-de-saltillo-y-alarma-a-vecinos-IJ21280109

Elementos de la Policía Estatal que realizaban recorridos de vigilancia acudieron al sitio y localizaron a la víctima con visibles lesiones en distintas partes del cuerpo y en estado de desorientación.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al afectado, determinando que las heridas eran superficiales y no comprometían su vida.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la agresión y ubicar a los presuntos responsables.

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