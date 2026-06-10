Arde vivienda abandonada en el Centro de Saltillo y alarma a vecinos

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la noche del martes en el primer cuadro de Saltillo, luego de que se reportara un incendio al interior de una vivienda abandonada. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Mariano Matamoros Sur, donde vecinos detectaron un fuerte olor a quemado y, posteriormente, observaron una densa columna de humo saliendo del inmueble.

Ante la situación, los habitantes del sector solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes arribaron rápidamente para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera a propiedades cercanas. Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron controlar y extinguir el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el siniestro pudo haber sido provocado de manera accidental por personas que utilizan la vivienda abandonada como refugio temporal; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas exactas. Finalmente, personal de Protección Civil realizó una inspección en el lugar para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de los vecinos.