Arde vivienda abandonada en el Centro de Saltillo y alarma a vecinos

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    Arde vivienda abandonada en el Centro de Saltillo y alarma a vecinos
    Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al Centro de Saltillo para sofocar un incendio registrado en una vivienda abandonada, evitando que las llamas se propagaran a inmuebles aledaños. MARTÍN ROJAS

Personal de Protección Civil inspeccionó el inmueble afectado para descartar daños estructurales o riesgos adicionales que pudieran representar un peligro para los habitantes

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la noche del martes en el primer cuadro de Saltillo, luego de que se reportara un incendio al interior de una vivienda abandonada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Mariano Matamoros Sur, donde vecinos detectaron un fuerte olor a quemado y, posteriormente, observaron una densa columna de humo saliendo del inmueble.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-de-motos-deja-dos-personas-lesionadas-en-saltillo-BG21273992
$!Tras varios minutos de intensas maniobras, cuerpos de emergencia lograron controlar el incendio sin que se reportaran personas lesionadas, mientras se realizaban inspecciones para descartar riesgos adicionales en la zona.
Tras varios minutos de intensas maniobras, cuerpos de emergencia lograron controlar el incendio sin que se reportaran personas lesionadas, mientras se realizaban inspecciones para descartar riesgos adicionales en la zona. MARTÍN ROJAS

Ante la situación, los habitantes del sector solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes arribaron rápidamente para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera a propiedades cercanas.

Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron controlar y extinguir el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.

$!Autoridades investigan las causas que originaron el incendio en la vivienda abandonada, la cual presuntamente era utilizada como refugio temporal por algunas personas que transitaban por el sector.
Autoridades investigan las causas que originaron el incendio en la vivienda abandonada, la cual presuntamente era utilizada como refugio temporal por algunas personas que transitaban por el sector. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con las primeras investigaciones, el siniestro pudo haber sido provocado de manera accidental por personas que utilizan la vivienda abandonada como refugio temporal; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen las causas exactas.

Finalmente, personal de Protección Civil realizó una inspección en el lugar para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de los vecinos.

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