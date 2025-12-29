Saltillo: Hasta 80 por ciento sube la venta de gas LP por bajas temperaturas

Ante la llegada del frente frío número 25, que provocó un marcado descenso en los termómetros en Saltillo, establecimientos dedicados a la venta de gas LP reportaron un incremento en la demanda desde la tarde del lunes, principalmente de tanques de 10 kilogramos utilizados comúnmente en calefactores de gas.

Aunque el frío comenzó a sentirse desde la mañana, fue después de las 16:00 horas cuando se observó una mayor afluencia de personas que acudieron a llenar o adquirir tanques, con el objetivo de prepararse para las bajas temperaturas pronosticadas para las primeras horas de este martes, cuando se prevén temperaturas por debajo de los cero grados.

