Saltillo: Hasta 80 por ciento sube la venta de gas LP por bajas temperaturas
Sectores norte, oriente y sur registran mayor movimiento. Establecimientos prevén que el consumo siga en aumento
Ante la llegada del frente frío número 25, que provocó un marcado descenso en los termómetros en Saltillo, establecimientos dedicados a la venta de gas LP reportaron un incremento en la demanda desde la tarde del lunes, principalmente de tanques de 10 kilogramos utilizados comúnmente en calefactores de gas.
Aunque el frío comenzó a sentirse desde la mañana, fue después de las 16:00 horas cuando se observó una mayor afluencia de personas que acudieron a llenar o adquirir tanques, con el objetivo de prepararse para las bajas temperaturas pronosticadas para las primeras horas de este martes, cuando se prevén temperaturas por debajo de los cero grados.
En zonas del oriente, norte y sur de la ciudad, gaseras señalaron que la tarde de este martes el aumento en la demanda alcanzó hasta un 80 por ciento en comparación con un día habitual, esperando un incremento mayor en las siguientes horas.
De acuerdo con los establecimientos consultados, la preparación de la ciudadanía comenzó desde el pasado domingo, luego de que los pronósticos meteorológicos anunciaron que las bajas temperaturas se mantendrán hasta el próximo miércoles.
En cuanto al precio, el costo del gas LP en los establecimientos visitados se ha mantenido conforme a lo establecido por la Comisión Reguladora de Energía, en 20.3 pesos por kilogramo en la capital del estado.
Ante el incremento en el uso de calefactores durante esta temporada, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhortó a la población a evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de las viviendas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Igual cuidado se debe tener al utilizar calentadores en buen estado y únicamente en espacios ventilados. También pidió extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.