Saltillo: Hasta 80 por ciento sube la venta de gas LP por bajas temperaturas

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Saltillo: Hasta 80 por ciento sube la venta de gas LP por bajas temperaturas
    La afluencia de personas se intensificó a partir de las 4 de la tarde, cuando comenzaron a sentirse con mayor fuerza las bajas temperaturas en la capital del estado. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

Sectores norte, oriente y sur registran mayor movimiento. Establecimientos prevén que el consumo siga en aumento

Ante la llegada del frente frío número 25, que provocó un marcado descenso en los termómetros en Saltillo, establecimientos dedicados a la venta de gas LP reportaron un incremento en la demanda desde la tarde del lunes, principalmente de tanques de 10 kilogramos utilizados comúnmente en calefactores de gas.

Aunque el frío comenzó a sentirse desde la mañana, fue después de las 16:00 horas cuando se observó una mayor afluencia de personas que acudieron a llenar o adquirir tanques, con el objetivo de prepararse para las bajas temperaturas pronosticadas para las primeras horas de este martes, cuando se prevén temperaturas por debajo de los cero grados.

TE PUEDE INTERESAR: Con la llegada del frío, el pan caliente vuelve a reinar en el Centro de Saltillo

$!La preparación comenzó desde el domingo tras los avisos meteorológicos.
La preparación comenzó desde el domingo tras los avisos meteorológicos. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

En zonas del oriente, norte y sur de la ciudad, gaseras señalaron que la tarde de este martes el aumento en la demanda alcanzó hasta un 80 por ciento en comparación con un día habitual, esperando un incremento mayor en las siguientes horas.

De acuerdo con los establecimientos consultados, la preparación de la ciudadanía comenzó desde el pasado domingo, luego de que los pronósticos meteorológicos anunciaron que las bajas temperaturas se mantendrán hasta el próximo miércoles.

En cuanto al precio, el costo del gas LP en los establecimientos visitados se ha mantenido conforme a lo establecido por la Comisión Reguladora de Energía, en 20.3 pesos por kilogramo en la capital del estado.

$!El tanque de 10 kilos fue el más solicitado por su uso en calefactores.
El tanque de 10 kilos fue el más solicitado por su uso en calefactores. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

Ante el incremento en el uso de calefactores durante esta temporada, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhortó a la población a evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de las viviendas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Igual cuidado se debe tener al utilizar calentadores en buen estado y únicamente en espacios ventilados. También pidió extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Temas


Frente Frío
Gas Lp

Localizaciones


Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Feliz año de la patada

Feliz año de la patada
true

San Esteban: El mártir guapo
true

POLITICÓN: Tren Interoceánico, una tragedia entre el ‘error humano’ y la sospecha de corrupción
Pobres y ricos

Pobres y ricos
Quienes estudiaron con el docente, se han sumado en diversas ocasiones para apoyar.

Docente impulsa colecta de alimentos en Saltillo para personas en hospitales

El municipio reiteró que no permitirá edificaciones bajo ninguna circunstancia en ese sector.

Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector
Debido al cese de apoyos internacionales, la Casa del Migrante de Saltillo está en riesgo de cierre.

Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal
Una vieja tableta apoyada en una mesa para usarla como reproductor multimedia.

¿Cambiarás de celular? Esto es lo que puedes hacer con el dispositivo anterior