Con la llegada del frío, el pan caliente vuelve a reinar en el Centro de Saltillo

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Clientes acuden principalmente por pan para acompañar bebidas calientes. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

El descenso de temperatura dispara hasta 30% la venta de pan en panaderías tradicionales del primer cuadro de la ciudad

La llegada de las bajas temperaturas comenzó a sentirse en Saltillo y el Centro Histórico no fue la excepción. Con ello, también se registra un mayor movimiento en las panaderías tradicionales.

En un recorrido por establecimientos emblemáticos como La Crema y El Radio, trabajadores y encargados coincidieron en que el frío incrementa de forma notoria la venta de pan, especialmente durante las tardes y noches.

$!El consumo familiar aumenta notablemente en esta temporada.
El consumo familiar aumenta notablemente en esta temporada. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

En la panadería La Crema, don José García explicó que con el descenso de temperatura, las ventas han aumentado entre un 20 y 30 por ciento en comparación con los días de calor.

“Ahorita se vende más. Cuando hace frío, la gente viene más por pan, y a veces ya no alcanza”, comentó. Detalló que el surtido suele agotarse más rápido, sobre todo el pan dulce y el francés.

De acuerdo con el panadero, cuando el clima es frío la producción debe ajustarse, ya que la demanda crece de manera considerable. “A veces no nos damos abasto. Hay días que ya para las ocho de la noche se acaba casi todo”, señaló.

El establecimiento trabaja desde temprana hora para mantener el surtido, con producción continua a lo largo del día.

$!El surtido suele terminarse más rápido conforme avanza la tarde.
El surtido suele terminarse más rápido conforme avanza la tarde. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

En cuanto a los hábitos de consumo, don José comentó que los clientes suelen llevar de todo un poco. “Muchos piden surtido, otros solo francés, pero lo que más buscan es pan para acompañar algo caliente. Con este clima se antoja más”, dijo.

La panadería abre de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y extiende la venta hasta las 8 de la noche.

Y EN EL RADIO ES LO MISMO

Una situación similar se vive en la panadería El Radio, donde también se ha registrado un incremento importante en las ventas.

Sofía Escobar, quien atiende el mostrador, explicó que durante la temporada de frío la producción prácticamente se duplica. “En temporada de calor sacamos unas dos mil piezas, y ahorita en frío es el doble”, dijo.

En este establecimiento, la elaboración del pan inicia desde las cinco de la mañana. La primera tanda sale alrededor de las 8:30, con pan salado como francés, telera y empanadas, y posteriormente comienza la salida del pan dulce.

“Lo primero que pregunta la gente es por la concha. Esa es la que más se vende, junto con el francés para el cafecito”, explicó.

El movimiento constante hace que el pan salga en tandas durante todo el día. “Si quieren encontrar de todo, lo ideal es venir como a las dos de la tarde, porque ya hay mucha variedad”, comentó Sofía.

$!La concha es el producto más solicitado durante el invierno.
La concha es el producto más solicitado durante el invierno. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

En promedio, una familia suele llevar alrededor de 15 piezas, lo que refleja el consumo que se genera en esta temporada.

El Radio cuenta con tres sucursales: la matriz en el Centro, otra en la de Múzquiz, y una más al norte de la ciudad, en el bulevar El Minero. En todas, el flujo de clientes se incrementa con el frío, aunque la producción principal se concentra en la matriz. “Aquí sale todo, y de aquí se manda a las demás”, explicó.

Ambos establecimientos coinciden en que el descenso de temperatura modifica los hábitos de consumo y reactiva el movimiento en el primer cuadro de la ciudad, donde el pan caliente se convierte en un acompañante habitual de las tardes frías.

Para quienes deseen acudir, la panadería El Radio mantendrá su horario habitual hasta el 31 de diciembre, día en que atenderá hasta las 4 de la tarde, mientras que La Crema lo hará hasta las 5 de la tarde. Ambas permanecerán cerradas el 1 de enero y retomarán actividades al día siguiente.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

