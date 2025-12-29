Con la llegada del frío, el pan caliente vuelve a reinar en el Centro de Saltillo

La llegada de las bajas temperaturas comenzó a sentirse en Saltillo y el Centro Histórico no fue la excepción. Con ello, también se registra un mayor movimiento en las panaderías tradicionales. En un recorrido por establecimientos emblemáticos como La Crema y El Radio, trabajadores y encargados coincidieron en que el frío incrementa de forma notoria la venta de pan, especialmente durante las tardes y noches.

En la panadería La Crema, don José García explicó que con el descenso de temperatura, las ventas han aumentado entre un 20 y 30 por ciento en comparación con los días de calor. "Ahorita se vende más. Cuando hace frío, la gente viene más por pan, y a veces ya no alcanza", comentó. Detalló que el surtido suele agotarse más rápido, sobre todo el pan dulce y el francés. De acuerdo con el panadero, cuando el clima es frío la producción debe ajustarse, ya que la demanda crece de manera considerable. "A veces no nos damos abasto. Hay días que ya para las ocho de la noche se acaba casi todo", señaló. El establecimiento trabaja desde temprana hora para mantener el surtido, con producción continua a lo largo del día.

En cuanto a los hábitos de consumo, don José comentó que los clientes suelen llevar de todo un poco. "Muchos piden surtido, otros solo francés, pero lo que más buscan es pan para acompañar algo caliente. Con este clima se antoja más", dijo. La panadería abre de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y extiende la venta hasta las 8 de la noche. Y EN EL RADIO ES LO MISMO Una situación similar se vive en la panadería El Radio, donde también se ha registrado un incremento importante en las ventas. Sofía Escobar, quien atiende el mostrador, explicó que durante la temporada de frío la producción prácticamente se duplica. "En temporada de calor sacamos unas dos mil piezas, y ahorita en frío es el doble", dijo. En este establecimiento, la elaboración del pan inicia desde las cinco de la mañana. La primera tanda sale alrededor de las 8:30, con pan salado como francés, telera y empanadas, y posteriormente comienza la salida del pan dulce. "Lo primero que pregunta la gente es por la concha. Esa es la que más se vende, junto con el francés para el cafecito", explicó. El movimiento constante hace que el pan salga en tandas durante todo el día. "Si quieren encontrar de todo, lo ideal es venir como a las dos de la tarde, porque ya hay mucha variedad", comentó Sofía.