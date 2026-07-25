Saltillo: hombre atenta contra su vida frente a su familia

Una movilización de cuerpos de seguridad y de rescate se registró la noche de ayer viernes en la colonia Nuevo Teresitas, al sur de Saltillo , luego de que un hombre atentara contra su integridad física tras sostener una discusión familiar.

Los hechos se reportaron cerca de las 23:00 horas en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Cañón de Jamé y Cañón de Carbonera. De acuerdo con los primeros informes, el individuo llegó a su vivienda en presunto estado de intoxicación por sustancias nocivas, lo que generó un reclamo por parte de sus familiares.

La tensión escaló hasta que el sujeto se dirigió a su habitación y tomó un objeto punzocortante con la intención de autolesionarse en presencia de sus allegados. La rápida intervención de la familia logró desarmarlo y evitar un desenlace fatal; sin embargo, alcanzó a provocarse diversas heridas en el cuerpo, por lo que se solicitó el apoyo del Sistema de Emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado. Tras lograr su estabilización, fue trasladado a un hospital local, donde su estado de salud fue reportado como fuera de peligro.

Derivado de la crisis nerviosa generada por la situación, una mujer y una menor de edad recibieron contención emocional por parte de la UNIF. La dependencia brindó orientación a los familiares para canalizarlos a atención psicológica especializada y al tratamiento de adicciones correspondiente.