Saltillo: hombre muere arrollado por camión repartidor de agua; conductor se da a la fuga

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes al ser atropellado por un camión repartidor de agua en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, al sur de Saltillo. El conductor responsable se dio a la fuga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, un hombre de entre 30 y 35 años, caminaba hacia el sur sobre el periférico y, al llegar al cruce con el bulevar Miguel Hidalgo, intentó cruzar hacia el oriente, momento en que fue impactado por un camión repartidor de la empresa Ciel.

