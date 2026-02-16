Saltillo: hombre muere arrollado por camión repartidor de agua; conductor se da a la fuga

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Testigos del accidente alertaron a través de grupos de seguridad de WhatsApp sobre el incidente ocurrido en el periférico Luis Echeverría Álvarez. MARTÍN ROJAS

Un hombre murió atropellado la madrugada de este lunes en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes al ser atropellado por un camión repartidor de agua en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, al sur de Saltillo. El conductor responsable se dio a la fuga.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, un hombre de entre 30 y 35 años, caminaba hacia el sur sobre el periférico y, al llegar al cruce con el bulevar Miguel Hidalgo, intentó cruzar hacia el oriente, momento en que fue impactado por un camión repartidor de la empresa Ciel.

TE PUEDE INTERESAR: Oriente de Saltillo concentra el mayor número de intentos e ideación suicida: UNIF

El cadáver del hombre atropellado fue levantado por personal del Servicio Médico Forense, mientras elementos de la Policía Municipal aseguraban la zona. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, el hombre quedó tendido e inconsciente sobre el carril derecho. Testigos que presenciaron los hechos solicitaron apoyo a través de grupos de seguridad de WhatsApp alrededor de las 03:45 horas.

De manera extraoficial se informó que el chofer del camión huyó del lugar con dirección al sur, posteriormente se incorporó al bulevar Antonio Cárdenas y tomó la salida hacia la carretera libre a Zacatecas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar auxilio; sin embargo, únicamente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La circulación en la zona fue desviada por Tránsito Municipal mientras se realizaban las diligencias para dar con el conductor responsable. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito cerraron la circulación desde la colonia Vicente Guerrero, desviando el flujo vehicular mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.

Peritos recolectaron indicios en el sitio y, al concluir las labores, ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y se continuará con las investigaciones para dar con el responsable.

