Oriente de Saltillo concentra el mayor número de intentos e ideación suicida: UNIF

Saltillo
/ 15 febrero 2026
    La titular de la Unidad de Integración Familiar informó que el oriente de Saltillo concentra el mayor número de casos de ideación e intentos suicidas registrados durante enero, según datos de la nueva plataforma municipal de prevención. ARCHIVO

los reportes atendidos ingresados a la nueva plataforma de prevención suicida ubican esta zona como prioritaria para la intervención institucional

El oriente de Saltillo concentra el mayor número de casos de ideación suicida e intentos de suicidio atendidos por la Unidad de Integración Familiar de Saltillo durante el mes de enero, informó la titular del organismo, Patricia Moreno, a partir de los datos recabados desde la puesta en marcha de la nueva plataforma de prevención, activa desde el 1 de enero de este año.

La funcionaria municipal señaló que esta información permite identificar con mayor precisión las zonas donde se requiere reforzar el trabajo preventivo, por lo que diversas áreas municipales deberán enfocar acciones en ese sector de la ciudad.

“Normalmente se ubican en el oriente de la ciudad. Entonces hay que ir a trabajar al oriente de la ciudad”, mencionó.

Patricia Moreno explicó que una vez que se recibe un reporte los elementos de la UNIF registran la información y el sistema notifica de forma automática a psicólogos de distintas áreas, quienes acuden de manera emergente para brindar atención. Este mecanismo también permite generar un mapa de georreferenciación con los puntos donde se presentan estas situaciones.

Detalló que, a partir de la información recabada, dependencias como el DIF municipal, la dirección de Salud, áreas deportivas, centros comunitarios y la policía pueden intervenir de manera coordinada, enfocando acciones preventivas en escuelas, espacios comunitarios y zonas cercanas a los puntos identificados.

Intento De Suicidio
Salud Mental
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

