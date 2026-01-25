Saltillo: hombre resulta lesionado con arma blanca tras riña familiar en la Provivienda

Saltillo
/ 25 enero 2026
    Saltillo: hombre resulta lesionado con arma blanca tras riña familiar en la Provivienda
    El lesionado acudió por sus propios medios a recibir atención médica a la Cruz Roja. FOTO: MARTÍN ROJAS

Autoridades orientaron a los familiares del afectado para interponer la denuncia correspondiente y dar inicio a la investigación ante la Fiscalía

Un hombre resultó lesionado con un arma blanca durante la madrugada de este domingo en la colonia Provivienda, lo que movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad para atender al afectado y buscar al presunto responsable en Saltillo.

El incidente se registró alrededor de las 01:47 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle 24 de Febrero, cerca del cruce con 25 de Julio, donde la víctima fue agredida por el primo de su esposa, identificado como Israel.

$!El presunto agresor huyó del lugar tras herir a la víctima con un arma blanca.
El presunto agresor huyó del lugar tras herir a la víctima con un arma blanca. FOTO: MARTÍN ROJAS

De acuerdo con las autoridades, el agresor atacó al hombre con un cuchillo, provocándole lesiones de consideración. El afectado fue trasladado por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica.

Tras la agresión, los familiares solicitaron la presencia de una unidad policiaca en el domicilio para proceder con la detención del presunto responsable, quien se dio a la fuga luego del ataque.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar la búsqueda del agresor, quien huyó con rumbo desconocido.

Finalmente, se orientó a los familiares del lesionado sobre el procedimiento para interponer la denuncia correspondiente, a fin de que la Fiscalía General del Estado abra la carpeta de investigación y se deslinden responsabilidades.

