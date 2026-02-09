Saltillo: hombre resulta lesionado tras ser atropellado por sexagenario frente a bar

Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado por el conductor de un vehículo compacto, luego de que presuntamente intentara cruzar la vialidad sin las debidas precauciones y bajo los influjos del alcohol, en calles de la Zona Centro de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, en el cruce de las calles Mariano Abasolo y General Ramón Corona, a la altura de un establecimiento conocido como “El Fandango”, donde el ahora lesionado intentó atravesar la vía. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y no advirtió la presencia de un vehículo compacto que circulaba sobre la calle Abasolo con dirección de sur a norte, por lo que el conductor, un hombre de 65 años de edad, no logró evitar el impacto. Tras el atropellamiento, el individuo salió proyectado contra la carpeta asfáltica, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza, lo que provocó la movilización de personas que se encontraban en el lugar. Testigos solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, ya que tras el incidente se registró un conato de riña, luego de que algunos comensales del establecimiento intentaran agredir al conductor.