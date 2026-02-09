Saltillo: hombre resulta lesionado tras ser atropellado por sexagenario frente a bar
Tras el atropellamiento, se registró un conato de riña entre comensales del establecimiento y el conductor involucrado, situación que fue controlada por elementos de la Policía Municipal
Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado por el conductor de un vehículo compacto, luego de que presuntamente intentara cruzar la vialidad sin las debidas precauciones y bajo los influjos del alcohol, en calles de la Zona Centro de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, en el cruce de las calles Mariano Abasolo y General Ramón Corona, a la altura de un establecimiento conocido como “El Fandango”, donde el ahora lesionado intentó atravesar la vía.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y no advirtió la presencia de un vehículo compacto que circulaba sobre la calle Abasolo con dirección de sur a norte, por lo que el conductor, un hombre de 65 años de edad, no logró evitar el impacto.
Tras el atropellamiento, el individuo salió proyectado contra la carpeta asfáltica, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza, lo que provocó la movilización de personas que se encontraban en el lugar.
Testigos solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, ya que tras el incidente se registró un conato de riña, luego de que algunos comensales del establecimiento intentaran agredir al conductor.
Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para controlar la situación, mientras que oficiales de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del conductor para el deslinde de responsabilidades.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien posteriormente fue trasladado a la Clínica Número Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.
Finalmente, el caso fue turnado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes. Trascendió que una cámara de seguridad captó el momento en que el lesionado presuntamente se arrojó contra el vehículo.