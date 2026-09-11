Saltillo: hombre se desvanece en calles de la colonia Provivienda y muere

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    Saltillo: hombre se desvanece en calles de la colonia Provivienda y muere
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que Juan de Dios Adame Palos, de 39 años, ya no presentaba signos vitales. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Paramédicos no detectaron huellas visibles de violencia y señalaron un posible infarto como causa del fallecimiento

Una movilización de autoridades municipales y estatales se registró la noche de este jueves en la colonia Provivienda, en Saltillo, luego de que un hombre de 39 años se desvaneció en la vía pública y posteriormente fue declarado sin vida.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 30 de Septiembre y 21 de Marzo, donde un grupo de vecinos observó al hombre desvanecerse y se acercó para tratar de auxiliarlo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/denuncian-a-clinica-de-rehabilitacion-en-saltillo-por-negligencias-no-queremos-que-otra-familia-pase-por-esto-video-AE23419911

Al ver que no respondía, solicitaron ayuda a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron en la ambulancia 218 y valoraron a Juan de Dios Adame, de 39 años, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los socorristas, el hombre, originario de Ciudad Acuña, no presentaba huellas visibles de violencia y se consideró de manera preliminar que un infarto pudo haber provocado su muerte.

$!Vecinos solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911 después de que el hombre se desvaneció en el cruce de 30 de Septiembre y 21 de Marzo.
Vecinos solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911 después de que el hombre se desvaneció en el cruce de 30 de Septiembre y 21 de Marzo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La víctima vestía pantalón de mezclilla negro, playera beige y zapatos negros. Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo fue cubierto con una sábana mientras oficiales de la Comisaría de Seguridad acordonaron el sitio y permanecieron a la espera de Servicios Periciales.

Personal pericial realizó la fijación del cuerpo y recabó los indicios correspondientes como parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y verificar que no existieran elementos que apuntaran a una muerte violenta.

$!La fotografía de identificación de Juan de Dios Adame Palos, de 39 años, se difunde para facilitar su reconocimiento por parte de familiares, amigos o conocidos.
La fotografía de identificación de Juan de Dios Adame Palos, de 39 años, se difunde para facilitar su reconocimiento por parte de familiares, amigos o conocidos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Una vez concluidos los trabajos en el lugar, se procedió con el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte.

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