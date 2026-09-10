Denuncian a clínica de rehabilitación en Saltillo por negligencias; ‘No queremos que otra familia pase por esto’ (video)

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Natalia Verduzco hizo pública una denuncia por posibles omisiones que, considera, derivaron en la muerte de su padre, Héctor Antonio Verduzco, de 63 años, quien murió por suicidio el pasado 22 de julio dentro de Gaia, un centro privado de rehabilitación contra las adicciones en Saltillo. A través de un video difundido en redes sociales, Natalia relató que su padre padecía alcoholismo, lo que llevó a la familia a ingresarlo a la clínica en la capital coahuilense, luego de que hubiera estado internado en centros de otras entidades ante las limitadas opciones en Saltillo.

“Mi papá murió el 22 de julio dentro de una clínica de rehabilitación aquí en Saltillo por suicidio”, señaló en el testimonio. De acuerdo con su relato, en marzo de 2026 ingresó al centro ubicado al oriente de la ciudad, donde les ofrecieron un plan integral de tratamiento y recuperación. El hombre permaneció alrededor de cuatro meses en el centro. Posteriormente salió de la clínica, pero tres días después tuvo una recaída, por lo que sus hijos decidieron realizar una intervención con apoyo de dos terapeutas del lugar y posteriormente volvió a ingresar. Natalia señaló que, durante los días previos a su reingreso, su padre permaneció en un estado que ella consideró de depresión severa, pues no podía levantarse de la cama, descuidaba su higiene personal y mostraba un deterioro en su estado de ánimo. Según su testimonio, al comunicar esta situación a las terapeutas, recibió como respuesta que su padre estaba fingiendo sus enfermedades. Natalia considera que esta valoración pudo haber llevado a minimizar el estado emocional de Héctor Antonio.

Después de su reingreso, la familia fue informada de que no debía visitarlo durante el primer mes debido al proceso terapéutico que llevaba. Cerca del 16 de julio, las terapeutas se reunieron con Natalia y sus hermanos para hablar sobre la evolución de su padre. En esa reunión, la familia recibió información sobre su estado y las actividades que realizaba dentro de la clínica, pero, según Natalia, no se les comunicó que existiera alguna situación de riesgo. Una semana después, el 22 de julio, uno de sus hermanos recibió una llamada en la que se le informó que Héctor Antonio había muerto por suicidio dentro de las instalaciones mientras se encontraba alcoholizado.

A partir de entonces, los familiares comenzaron a cuestionar cómo pudo introducirse u obtener alcohol dentro de una clínica de rehabilitación y cuáles eran las medidas de vigilancia y seguridad implementadas para pacientes con problemas de adicción y posibles riesgos de salud mental. También cuestionaron quién estaba encargado de supervisar a los pacientes durante la noche en que murió su padre y qué ocurrió durante las horas previas a su fallecimiento. “No digo que la clínica pueda controlar todo lo que hace una persona ahí adentro, pero sí que estaba internado precisamente para salvaguardar su vida”, expresó.

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Natalia aclaró que no busca responsabilizar de manera individual a las terapeutas, pero sí considera necesario investigar las posibles omisiones dentro de la clínica y determinar si se cumplieron los protocolos correspondientes. La familia, dijo Natalia, busca que el caso sea investigado y que, en caso de comprobarse omisiones, se determinen las responsabilidades correspondientes. “A hoy por hoy la clínica sigue tratando gente”, señaló. La hija de Héctor Antonio sostuvo que decidió hacer público el caso no sólo para hablar de la muerte de su padre, sino para buscar respuestas que puedan contribuir a evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. “Queremos hacer preguntas, preguntas que no nos van a devolver a nuestro papá, pero que sí pueden ayudar a que otros pacientes, a otras personas no vivan esto”, manifestó.