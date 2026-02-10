Saltillo: Huerto urbano financiado por COECYT llegará al Biblioparque Sur

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Fue uno de los proyectos ganadores de la convocatoria del FONCYT tras un proceso de evaluación técnica. FOTO: ESPECIAL

El huerto se desarrollará como un espacio de aprendizaje, autosuficiencia alimentaria y convivencia social

El proyecto de huerto urbano financiado con recursos del Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Coahuila (FONCYT) se instalará en el Biblioparque Sur de Saltillo, con el objetivo de fomentar el cultivo de alimentos y la participación comunitaria en este espacio público.

La regidora Lucía del Carmen Dávila Flores, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cabildo, explicó que el proyecto fue uno de los ganadores de la convocatoria del FONCYT. El fondo opera a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT) y se asigna recursos mediante un proceso de evaluación técnica.

“Son 250 mil pesos para cada proyecto, otorgados por el FONCYT, y para poder acceder a ellos se tiene que concursar, presentar un proyecto y ser evaluado por el consejo técnico”, dijo la regidora.

El huerto urbano fue presentado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, institución responsable del desarrollo del proyecto, el cual cuenta con participación de mujeres tanto en la coordinación académica como en la gestión desde el ámbito municipal.

De acuerdo con la regidora, la instalación del huerto busca generar beneficios más allá de la producción de alimentos. “El hecho de sembrar tus propias verduras y vegetales te va haciendo autosuficiente, pero también es un espacio de convivencia familiar y de aprendizaje”, indicó, al señalar que el proyecto se desarrollará en un entorno abierto a la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Participa Saltillo’ arranca rehabilitación de Plaza Maravillas

El Ayuntamiento de Saltillo participa en el proyecto mediante la facilitación del espacio donde se ubicará el huerto y el acompañamiento institucional, mientras que el financiamiento proviene en su totalidad del fondo estatal. El seguimiento del número de personas que participen y del impacto del proyecto estará a cargo del propio Biblioparque Sur.

Actualmente, el huerto urbano se encuentra en proceso de instalación y desarrollo. La regidora estimó que los trabajos podrían concluir hacia el mes de septiembre y adelantó que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación realizará sesiones de seguimiento en las distintas instituciones que resultaron beneficiadas con apoyos del FONCYT, a partir del mes de marzo.

