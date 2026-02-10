Saltillo: Realizan limpieza profunda en canal pluvial de la colonia San Ramón Ampliación
Las labores incluyeron retiro de basura, maleza, lodo y desechos acumulados
Con el objetivo de prevenir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad y salubridad para las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de limpieza profunda en el canal pluvial que corre paralelo al periférico Luis Echeverría Álvarez, así como en un tramo del arroyo que atraviesa la colonia San Ramón Ampliación.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiró basura, maleza, lodo y desechos acumulados en el cauce, a fin de mejorar el flujo del agua pluvial y reducir el riesgo de encharcamientos, desbordamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias. Las acciones se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre los bulevares Otilio González y Carlos Abedrop Dávila.
El alcalde explicó que estas labores forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura pluvial que impulsa el Municipio, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para proteger el patrimonio de las familias y evitar la proliferación de fauna nociva o focos de infección que pongan en riesgo la salud pública.
Asimismo, recordó que estas acciones se realizan de manera constante a través de brigadas del programa “Aquí Andamos” en los distintos cauces naturales y arroyos que atraviesan los sectores sur, oriente, norte, poniente y centro de la ciudad, y reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura o desechos en estos espacios.
Trabajo integral en la ciudad
De manera paralela, el Ayuntamiento de Saltillo fortalece la infraestructura urbana para garantizar un adecuado desalojo del agua de lluvia. Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de soldadura y rehabilitación de rejillas pluviales en el deprimido del cruce entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Jesús Valdés Sánchez, con dirección al bulevar Nazario S. Ortiz Garza.
Estas labores se replican en rejillas ubicadas sobre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño, Francisco Coss, Antonio Cárdenas y diversos tramos del periférico Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de prevenir riesgos y evitar afectaciones a la circulación vehicular.
En materia de movilidad, el Gobierno Municipal continúa con la delimitación de carriles centrales y el pintado de cordones cuneta en ambos sentidos del bulevar Fundadores. A través de brigadas de “Aquí Andamos”, se aplica pintura blanca con reflejante para la correcta delimitación de carriles, así como pintura amarilla en laterales, muros de contención y cordones cuneta, con el fin de mejorar la visibilidad y prevenir accidentes.
Además, la Dirección de Servicios Públicos reforzó la limpieza de las principales vialidades mediante labores de papeleo en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre Venustiano Carranza y Fundadores.
Finalmente, el alcalde Javier Díaz González recordó que la ciudadanía tiene a su disposición el ChatBot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, para reportar desperfectos en calles o solicitar atención a servicios públicos municipales.