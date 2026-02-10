Saltillo: Realizan limpieza profunda en canal pluvial de la colonia San Ramón Ampliación

Con el objetivo de prevenir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad y salubridad para las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de limpieza profunda en el canal pluvial que corre paralelo al periférico Luis Echeverría Álvarez, así como en un tramo del arroyo que atraviesa la colonia San Ramón Ampliación.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiró basura, maleza, lodo y desechos acumulados en el cauce, a fin de mejorar el flujo del agua pluvial y reducir el riesgo de encharcamientos, desbordamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias. Las acciones se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre los bulevares Otilio González y Carlos Abedrop Dávila.

TE PUEDE INTERESAR: Afinan trazos y paradas de las rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo

El alcalde explicó que estas labores forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura pluvial que impulsa el Municipio, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para proteger el patrimonio de las familias y evitar la proliferación de fauna nociva o focos de infección que pongan en riesgo la salud pública.

Asimismo, recordó que estas acciones se realizan de manera constante a través de brigadas del programa “Aquí Andamos” en los distintos cauces naturales y arroyos que atraviesan los sectores sur, oriente, norte, poniente y centro de la ciudad, y reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura o desechos en estos espacios.