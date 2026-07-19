Saltillo: huye tras provocar percance al pasarse un semáforo en rojo

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    Saltillo: huye tras provocar percance al pasarse un semáforo en rojo
    El conductor del Seat Ibiza presuntamente huyó del lugar tras el accidente y dejó a su acompañante dentro del vehículo. MARTÍN ROJAS

El conductor abandonó a su acompañante dentro del vehículo; los involucrados resultaron con lesiones menores

El conductor de un automóvil provocó un aparatoso accidente en Saltillo durante la madrugada de este domingo al presuntamente ignorar la luz roja de un semáforo y escapar del lugar, dejando abandonada a la persona que lo acompañaba dentro del vehículo siniestrado.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el operador de un Seat Ibiza circulaba sobre la calle Ramón Corona, de oriente a poniente. Al llegar al cruce con Emilio Carranza, presuntamente hizo caso omiso de la señal luminosa en rojo e invadió la circulación preferente.

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Lo anterior provocó que fuera impactado por un Chevrolet Aveo, cuyo conductor circulaba hacia el sur con el derecho de paso. Tras el fuerte encontronazo, ambas unidades sufrieron importantes daños materiales, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y de vialidad.

Después del impacto, el conductor del Seat descendió del automóvil y huyó antes de la llegada de las autoridades, dejando a su acompañante dentro de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de ambos vehículos. Tras valorarlos, determinaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

$!El Chevrolet Aveo recibió el impacto cuando circulaba con el derecho de paso sobre Emilio Carranza.
El Chevrolet Aveo recibió el impacto cuando circulaba con el derecho de paso sobre Emilio Carranza. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance, realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el aseguramiento de los vehículos, mientras continúan las investigaciones para localizar al conductor que escapó y deslindar las responsabilidades.

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